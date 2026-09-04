Theo báo Kyiv Independent, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh ông ngày càng tức giận với các nước châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì họ từ chối tham gia chiến dịch chống Iran của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

"Chính quyền Biden đã chuyển giao cho Ukraine lượng đạn dược lớn hơn nhiều, hoàn toàn miễn phí so với số lượng chúng tôi đã sử dụng tại Iran. Hàng trăm tỷ USD đã được trao cho Ukraine và NATO mà không thu phí, trong khi lẽ ra châu Âu phải chi trả khoản này, nếu họ được yêu cầu làm vậy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đòi lại số tiền đó, dù có phần hơi muộn màng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 3/9.

Trong bài đăng này, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt các thông tin do truyền thông đăng tải rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt kho tên lửa do cuộc xung đột với Iran.

"Gửi tới đám cặn bã phản bội từ chối đưa tin chính xác về chiến dịch quân sự của chúng tôi tại Iran: chúng tôi sở hữu kho đạn dược từ tầm trung đến cao cấp gần như vô tận, nhiều hơn gấp bội so với mức cần thiết cho cuộc xung đột này hay bất kỳ cuộc xung đột nào khác (điều khó có khả năng xảy ra!) có thể nổ ra trong tương lai”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Theo giới quan sát, bài đăng mới này là ví dụ mới nhất cho thấy sự bất bình của ông Trump đối với việc Mỹ viện trợ cho Ukraine và NATO, vấn đề ông thường xuyên vừa phóng đại quy mô vừa lên tiếng chỉ trích.

Phản hồi lời kêu gọi cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Kiev từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh sự thiếu hụt nghiêm trọng năng lực phòng không dẫn đến số lượng dân thường thiệt mạng kỷ lục trên khắp Ukraine. Chính ông Trump cũng từng tuyên bố vào ngày 7/8 rằng viện trợ quân sự đã làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.

"Chúng tôi cũng cần tên lửa. Ông Biden đã cấp cho ông Zelensky số đạn dược trị giá 300 tỷ USD", ông Trump cho hay.

Hiện chưa rõ con số "300 tỷ USD" ông đề cập đến có nguồn gốc từ đâu. Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng từng tuyên bố ông Biden đã gửi khoản viện trợ trị giá 500 tỷ USD cho Ukraine, trong khi ông Zelensky quả quyết tổng số tiền chỉ vào khoảng 100 tỷ USD.

Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump luôn lập luận rằng châu Âu nên là bên chi trả cho việc phòng thủ của Ukraine trước Nga. Ông cũng từng yêu cầu Kiev hoàn trả các khoản viện trợ của Washington.

Tại Hội nghị Hành động chính trị phe bảo thủ (CPAC) diễn ra từ ngày 22 – 28/2, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "thu hồi lại số tiền đã bỏ ra" sau khi Ukraine đồng ý một thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận một nửa nguồn thu từ các tài nguyên thiên nhiên quan trọng của nước này. "Tôi muốn họ đền lại cho số tiền mà chúng ta đã chi ra. Chúng tôi đang yêu cầu được cung cấp đất hiếm và dầu mỏ, bất cứ thứ gì có thể lấy được".

Dưới thời chính quyền Trump, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị đình trệ, buộc châu Âu và các nước NATO phải gánh vác gánh nặng tài chính trong việc hỗ trợ Kiev giữa xung đột với Moscow.