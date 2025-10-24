Theo tờ Kyiv Independent, quân đội Lithuania xác nhận sự việc xảy ra vào tối ngày 23/10. Theo đó, một chiến đấu cơ Su-30 và một máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Nga đã bay khoảng 700m vào trong không phận Lithuania từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, và ở lại khoảng 18 giây.

"Đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, và sự toàn vẹn lãnh thổ của Lithuania", Tổng thống Nauseda cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Lithuania sẽ triệu tập đại sứ Nga.

Tiêm kích Su-30 của Nga. Ảnh: TASS

Trong khi đó, chia sẻ trên Facebook, Thủ tướng Lithuania Inga Ruginiene nhận định vụ việc "một lần nữa cho thấy Nga hành xử bất chấp luật pháp quốc tế, và sự an toàn của các nước láng giềng. Tuy nhiên, những hành động như vậy sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi, bởi Lithuania vẫn kiên định, đoàn kết và sẵn sàng tự vệ”.

Đáp lại, thông qua kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có tiêm kích Su-30 nào đang huấn luyện ở Kaliningrad vi phạm biên giới của các quốc gia khác.

Quân đội Lithuania cho rằng, vụ xâm nhập xảy ra trong quá trình Su-30 của Nga thực hiện huấn luyện tiếp liệu phía trên vùng Kaliningrad.

Hai chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha cũng đã được điều động để tuần tra khu vực ngay khi phát hiện sự việc trên.

"Một lần nữa, điều này khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng sẵn sàng phòng không của châu Âu", Tổng thống Nauseda nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang, sau loạt vụ cáo buộc máy bay quân sự và máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận các nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Một số nước thuộc NATO đã kêu gọi cần có phản ứng cứng rắn hơn bao gồm khả năng bắn hạ máy bay Nga.