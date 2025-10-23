Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 22/10 đã có bài phát biểu trong khuôn khổ hội thảo "Lịch sử và hiện đại trong chính sách hạt nhân và ngoại giao công chúng của Nga trong lĩnh vực hạt nhân".

Tại đây, ông Ryabkov đã đưa ra những cảnh báo về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng phạm vi hiện diện hạt nhân, đồng thời nhận định việc ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân ở thời điểm hiện tại "không dễ dàng".

"Tôi muốn nhấn mạnh vào chính sách gây hấn của các nước NATO. Việc liên minh này phát triển thứ gọi là 'sứ mệnh hạt nhân chung' có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân", ông Ryabkov cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow đã rút ra những kinh nghiệm từ lịch sử để "không bị cuốn vào những cuộc chạy đua vũ trang tốn kém".

"Chúng tôi sẽ không rơi vào những cái bẫy như vậy. Tôi có thể chắc chắn một điều, Nga có đủ năng lực để tự bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia", ông Ryabkov nói.

Về những lời kêu gọi đẩy nhanh quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân, ông Ryabkov cho rằng vấn đề này phụ thuộc vào việc Washington có thay đổi thái độ với Moscow hay không.

"Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng Washington phải từ bỏ chính sách chống lại lợi ích của chúng tôi. Tuy vậy, Nga không thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào theo hướng tích cực lúc này", ông Ryabkov nhận xét.

Cũng theo ông Ryabkov, Nga chưa có kế hoạch nối lại việc trao đổi thông tin với Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), bởi hiệp ước này đã bị Moscow đình chỉ toàn bộ.

Cách đây vài tháng, Tổng thống Putin đã đề xuất kéo dài việc tuân thủ hiệp ước New START thêm một năm sau thời điểm hết hạn vào tháng 2/2026, nhưng phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức.