Theo hãng tin RT, phát biểu hôm 23/10, ông Putin cho biết đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh là do phía Mỹ đưa ra. Ông chủ Điện Kremlin thừa nhận sẽ là sai lầm nếu tổ chức hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết. Theo ông, một cuộc gặp vẫn có thể diễn ra sau này. Ông còn nhấn mạnh, đối thoại luôn tốt hơn là đối đầu, tranh cãi, và tiếp tục xung đột.

Hồi tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều công bố khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại thủ đô của Hungary. Tuy nhiên, hôm 22/10, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc họp sẽ bị hoãn lại. Cùng ngày, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt với 2 công ty dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bình luận về lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Putin mô tả đây là "động thái không thân thiện", và không thúc đẩy quan hệ Nga - Mỹ.

Ngoài ra, ông khẳng định những biện pháp hạn chế mới của Mỹ sẽ không tạo ra được tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga. Theo ông, lệnh trừng phạt thể hiện một nỗ lực khác của Washington nhằm gây áp lực lên Moscow.

Tổng thống Putin cho rằng có một số người trong chính quyền Mỹ đã khích lệ ông Trump hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Nga, và cần phải xem xét những cá nhân này thực sự làm việc cho ai.

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh thêm, Nga và Mỹ thực sự có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác, nếu Washington từ bỏ các chiến thuật gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc lâu dài.