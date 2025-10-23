Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 22/10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: "Nếu cần thiết, NATO có thể bắn hạ những máy bay đó, nếu chúng gây ra mối đe dọa. Nếu chúng không gây ra mối đe dọa, chúng sẽ bị chặn lại và sau đó được hướng dẫn nhẹ nhàng rời khỏi không phận của quốc gia thành viên NATO".

Tiêm kích MiG-31B của Không quân Nga. Ảnh: Estonian World

Trước đó, vào cuối tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích những lời lẽ bị cáo buộc "vô trách nhiệm" từ phía các thành viên NATO về việc sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga được cho xâm phạm không phận của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của một số nước thành viên NATO. Những vụ việc này đã dấy lên cuộc thảo luận trong NATO về việc bắn hạ máy bay Nga.

Bên cạnh đó, các nước thành viên NATO còn cáo buộc Nga tiến hành "cuộc chiến hỗn hợp thông qua những hành động khiêu khích như xâm phạm không phận, âm mưu phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch".

Nga đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc trên. Moscow cũng cảnh báo sự tham gia tích cực của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí và các hoạt động hỗ trợ khác cho Kiev có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga - NATO.