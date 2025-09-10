Theo trang tin Militarnyi, tập đoàn quân sự KB Valkyriya của Nga ngày 8/9 đã cho ra mắt UAV đa nhiệm RD-8, với điểm nổi bật là khả năng vận hành thông qua hệ thống internet vệ tinh Starlink.

Kể từ khi xung đột nổ ra, dịch vụ Starlink đã phủ sóng trên khắp lãnh thổ Ukraine và tất nhiên không hoạt động ở Nga. Dù hệ thống này đóng vai trò vô cùng quan trọng với Kiev, nhưng cũng tạo ra "lỗ hổng" giúp các lực lượng Moscow tận dụng để tập kích các mục tiêu ở hậu phương.

"Nhờ hệ thống Starlink, quân đội Nga có thể điều khiển UAV thâm nhập và tấn công các mục tiêu ở cách tiền tuyến 150km mà không lo bị mất kết nối", Militarnyi cho biết.

Trên thực tế, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Musk không cho phép bán và kích hoạt thiết bị đầu - cuối Starlink tại Nga, nhưng không khó để tìm ra phương thức "qua mặt" những hạn chế này.

UAV RD-8 của Nga có thể điều khiển bằng hệ thống Starlink. Ảnh: Militarnyi

Hầu hết thiết bị Starlink tại Nga được bán qua nền tảng Telegram và đã trở thành một thị trường lớn, đáp ứng cả nhu cầu quân sự lẫn dân sự. Các bên trung gian thường nhập Starlink thông qua các nước thứ 3, sau đó chuyển tiếp tới Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Ukraine. Không chỉ cung cấp thiết bị, người bán còn đính kèm các video hướng dẫn cách "bẻ khóa" hay thậm chí là video chia sẻ kinh nghiệm thực tế của binh lính Nga.

Cách thức đơn giản nhất để sử dụng Starlink tại Nga là dùng thông tin của cá nhân ở nước ngoài để kích hoạt hệ thống, sau đó nhờ các bên trung gian vận chuyển tới tay người mua. Có một số cảnh báo về việc thiết bị có thể bị khóa sau 90 ngày sử dụng, nhưng có thể khắc phục bằng cách đăng ký bằng dữ liệu của Ukraine.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, quân đội Nga đang dần sử dụng Starlink một cách có hệ thống, chủ yếu trong các nhiệm vụ liên lạc và hỗ trợ hỏa lực bằng UAV. Nếu tình trạng này không được ngăn chặn, Kiev có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh nghiêm trọng.