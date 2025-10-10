1h45 ngày 11/10, sân PreZero Arena:

Đội tuyển Đức khởi đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu bằng trận thua bất ngờ 0-2 trên sân Slovakia.

Thất bại chỉ ra những khó khăn mà Đức trải qua trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi gây chút ấn tượng ở vòng bảng UEFA Nations League 2024/25, đội quân của Julian Nagelsmann như hụt hơi.

Đức chờ chiến thắng tưng bừng trước Luxembourg. Ảnh: Imago

Trong các trận bán kết và tranh hạng Ba Nations League 2024/25, dù đá sân nhà nhưng Đức lần lượt thất bại trước Bồ Đào Nha và Pháp.

Khó khăn tạm qua đi khi Đức vượt qua Bắc Ireland 3-1. Tuy vậy, đó không phải chiến thắng thuyết phục, khi “Die Mannschaft” chỉ định đoạt được kết quả trong nửa cuối hiệp 2.

Đức hiện đang đứng vị trí thứ 3 bảng A, thứ hạng không cho phép họ lấy vé trực tiếp vào VCK World Cup 2026. Chỉ đội đầu bảng mới giành vé đi thẳng Bắc Mỹ.

Đầu tuần sau, Đức làm khách của Bắc Ireland tại Belfast. Với thầy trò Nagelsmann, đó là trận đấu mang tính bước ngoặt, quyết định đến cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng A – hiện thuộc về Slovakia với 6 điểm tuyệt đối.

Để chuẩn bị tinh thần, Đức cần chiến thắng tưng bừng trước Luxembourg – được xem là đối thủ lót đường.

Luxembourg thua cả 2 trận vừa qua với 4 lần thủng lưới. Không chỉ 3 điểm và ghi thật nhiều bàn thắng, đây còn là cơ hội để Nagelsmann tiếp tục những thử nghiệm chiến thuật lẫn nhân sự.

Nagelsmann cần tìm ra công thức tối ưu, trong bối cảnh Jamal Musiala và Kai Havertz chưa thể thi đấu, trong khi Antonio Rudiger cũng dính chấn thương dài ngày.

Có đến 17 cầu thủ Đức trong đợt tập trung này chưa chạm mốc 10 trận quốc tế – trong đó có 3 gương mặt thậm chí chưa một lần ra sân.

Sự trở lại của Nico Schlotterbeck giúp Đức củng cố hàng thủ, trong khi Joshua Kimmich là thủ lĩnh khu vực giữa sân. Karim Adeyemi, sau những trận đấu nổi bật cùng Dortmund, được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho các pha tấn công.

Trong 13 lần gặp Luxembourg, Đức thắng 12 và chỉ thua 1 (thuộc giao hữu), ghi đến 60 bàn thắng. Người hâm mộ ở Sinsheim – đa số là CĐV Hoffenheim – đang chờ đợi được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng.

Lực lượng

Đức: Fullkrug, Kai Havertz, Leweling, Musiala, Rudiger chấn thương.

Luxembourg: Mica Pinto chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Nubel; Anton, Tah, Koch, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Beier.

Luxembourg (5-4-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson, Bohnert; Sinani, O. Thill, Barreiro, Dardari; Muratovic.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 3

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Đức thắng 4-0.