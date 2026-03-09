Theo thông tin từ blogger nổi tiếng, Aqababe, ngôi sao Real Madrid, Kylian Mbappe (1998) đang hẹn hò nữ diễn viên người Tây Ban Nha, Ester Exposito, sinh năm 2000.

Mbappe được cho có bạn gái mới. Ảnh: Blogger Aquababe

Cả 2 được cho là đã được bắt gặp cùng nhau tại Madrid vào hôm 25/2. Một số còn nói với nguồn trên rằng, đã nhìn thấy họ tại quán bar ở khách sạn Pullmann. Trông cặp đôi vô cùng thân mật và Mbappe nhiều lần hôn bạn gái mới.

Một số nguồn khác cung cấp thêm, nữ diễn viên Ester Exposito cũng đã có mặt ở Paris thời điểm Mbappe về quê nhà ít ngày để điều trị chấn thương, sau đó trở lại Madrid cùng với anh.

Chân sút Real Madrid hôn bạn gái tin đồn trong quán bar. Ảnh: Matchday Central

Dù khá kín tiếng về đời từ, nhưng trong lịch sử tình trường, Mbappe vẫn gây chú ý lớn khi từng hẹn hò một nữ người mẫu chuyển giới lớn hơn 9 tuổi.

Ở mối quan hệ được đồn đại hiện thời, bạn gái mới của anh – nữ diễn viên Ester Exposito được cho cũng có tình yêu đồng giới – một nhà thiết kế người Mexico tên là Nini Velez, trước khi được phát hiện cặp kè Mbappe.

Bạn gái tin đồn của Mbappe được cho quen đồng giới trước khi được phát hiện cặp kè với chân sút Real Madrid. Ảnh: The ANF Club

Do đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, Mbappe sẽ vắng mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, đại chiến Real Madrid vs Man City, lúc 3h ngày 12/3. Trước đó, anh cũng lỡ hẹn 3 trận gần nhất của Kền kền.