Lá thăm vòng play-off Cúp C1 đưa Real Madrid và Benfica lập tức gặp lại nhau, sau đêm ‘kinh điển’ không thể nào quên của thầy trò Mourinho tại Lisbon vừa qua.

Ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League rạng sáng thứ Năm (3h ngày 29/1), Benfica có chiến thắng kịch tính 4-2, với pha đánh đầu xuất thần của thủ thành Trubin lên tham gia tấn công, ở phút 90+8, đưa thầy trò Mourinho kịp giành lấy suất cuối cùng (vị trí 24) đá play-off. Kết quả ấy cũng đồng nghĩa, Real Madrid bị văng khỏi top 8, không thể lấy vé vào thẳng vòng 16 đội.

Mbappe cầu được ước thấy, Real Madrid gặp lại Benfica của Mourinho ở vòng play-off Cúp C1. Ảnh: X Madrid Xtra

Thay vào đó, thầy trò Arbeloa buộc phải căng mình đá thêm 2 trận nữa (trong tháng 2) mới biết liệu có thể đi tiếp. Và đối thủ để tranh đua vé của Real Madrid không ai khác vẫn chính là Benfica!

Defenda cho hay, trước khi lễ bốc thăm diễn ra, Mbappe đã rất mong Real Madrid gặp lại Benfica để ‘trả thù’. Ngôi sao người Pháp được cho đã nói với HLV Arbeloa trên máy bay, khi đội từ Bồ Đào Nha trở lại Madrid:

“Tôi muốn Real Madrid gặp lại Benfica. Chúng ta phải trả thù cho mối nhục (thua 2-4) này”.

Trước đó, lúc tan trận Mbappe tỏ rõ sự thất vọng, không ngần ngại chỉ trích tinh thần thi đấu của đội nhà. Anh cho rằng, Real Madrid đã thua đội bóng của Mourinho bởi không có tinh thần khát khao như đối thủ: “Vấn đề không phải là chất lượng, cũng không phải là chiến thuật, mà ở đây là Benfica có tinh thần khát khao chiến thắng hơn chúng tôi.

Rõ ràng là họ đang chiến đấu vì mục tiêu của mình, trong khi chúng tôi thì lại không cho thấy như vậy.

Và đó chính là vấn đề, khác biệt lớn giữa 2 đội. Real Madrid muốn ở lấy vé thẳng vòng 16 đội nhưng không chiến đấu vì điều đó, còn Benfica cần điền tên trong top 24 thì họ đã làm được.

Real Madrid đến Bồ Đào Nha để đấu Benfica nhưng lại không cho thấy được chúng tôi ở đó cho mục tiêu gì”.