Khởi đầu của Arbeloa với Real Madrid không được như mong đợi. Chỉ 3 tuần sau khi nhà cầm quân 43 tuổi nhậm chức, gã khổng lồ La Liga đã phải hứng chịu 2 cú sốc lớn: bị đội bóng hạng Nhì loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và rơi khỏi top 8 Champions League.

Chủ tịch Perez tức giận Real Madrid thua thảm Benfica. Ảnh: Defensa

Nguồn tin từ Defensa cho hay, Chủ tịch Florentino Perez không cùng đội đến Bồ Đào Nha, đã vô cùng tức giận với trận thua thảm hại 2-4 của Real Madrid trước Befica do Mourinho dẫn dắt.

Ông được cho đã nói với đội ngũ của mình truyền đến toàn đội, kết quả ấy là không thể chấp nhận được. Real Madrid không thể chơi như thế.

Real Madrid vốn có lịch thi đấu dày đặc, nhưng bởi trận thua trước Benfica nên buộc phải đá thêm 2 trận play-off (đi – về) trong tháng 2 tới đây, với đối thủ là chính đội bóng của Mourinho hoặc Bodo Glimt.

MB cho hay, tại văn phòng ở Bernabeu, mọi người tin Arbeloa sẽ mang đến đội nguồn năng lượng, cá tinh và sự kết nối với phòng thay đồ, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Sau khi Xabi rời cương vị, áp lực 'ghế nóng' giờ đây trút lên Arbeloa với một Real Madrid như Mbappe thừa nhận "chơi thiếu ổn định". Ảnh: Madrid Zone

Theo nhiều nguồn tin, ‘ông trùm’ Perez không chắc liệu có để Arbeloa tiếp tục dẫn đội sau mùa giải này, một khi Real Madrid không cải thiện được thành tích trên sân cỏ xứng đáng với tên tuổi.

Bình luận viên Ramon Alvarez de Mon tiết lộ, hiện Real Madrid đã nhắm đến ứng viên sáng giá Unai Emery (đang chinh chiến ở Ngoại hạng Anh với Aston Villa), nếu quyết định thay tướng vào cuối mùa.

Vị này khẳng định, phía ‘Kền kền’ đã có những đàm phán ban đầu với Unai Enemy, hỏi về khả năng ông có thể ngồi ‘ghế nóng’ ở Bernabeu.

“Unai Emery là phương án B mà Real Madrid, nếu tình hình của Arbeloa không được giải quyết ổn thỏa”.

Trước đó, Jurgen Klopp và Cesc Fabregas được báo chí Tây Ban Nha nhắc tên trong danh sách ứng viên rút gọn của Real Madrid, nhưng cả 2 được đánh giá không thực sự phù hợp với kế hoạch của CLB.