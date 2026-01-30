1. Kể từ khi đến ghế huấn luyện Real Madrid cách đây hai tuần, Alvaro Arbeloa đã nỗ lực xây dựng bài phát biểu “vừa vặn” với các cầu thủ. Trước công chúng, ông nhận toàn bộ trách nhiệm về các thất bại, dù cay đắng đến đâu và dù thời gian ông tại vị còn rất ngắn.

Ông bảo vệ Vinicius Junior, người bị Bernabeu chỉ trích, và khẳng định sẽ yêu cầu đội bóng phải đưa cho anh “nhiều bóng nhất có thể” vì “đó là cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhất thế giới”.

Real Madrid thi đấu thất vọng tại Lisbon. Ảnh: EFE

Arbeloa nhấn mạnh rằng ông không muốn có hai tiền đạo “phải lùi về đuổi theo các hậu vệ biên”. Về Fede Valverde, ông nói cầu thủ này “hiện thân cho tinh thần Juanito (một trong những biểu tượng Madrid thập niên 1980)”.

Cựu hậu vệ phải cũng làm nổi bật “mức độ dấn thân” của Jude Bellingham, người bị nghi ngờ vì phong độ, và kể rằng hôm trước trong một buổi tập ông đã bảo cầu thủ Anh rằng “đừng chạy nhiều nữa. Cậu ấy chạy còn nhiều hơn cả những gì có thể tưởng tượng”.

Mới đây, sau đêm thi đấu với những cánh tay buông xuôi ở Lisbon, Arbeloa thẳng thừng từ chối nói về việc đội bóng thiếu cường độ.

Điều này ngược với phản ứng của Kylian Mbappe – “đó là chuyện phải có nhiều khao khát hơn” – và Bellingham – “họ thắng tất cả các pha tranh chấp”.

2. Thống kê bác bỏ Arbeloa: Benfica chạy nhiều hơn Real Madrid 10 km (151,9 so với 141,5). Từ đầu mùa trước đến nay, “Los Blancos” chỉ vượt đối thủ ở chỉ số này đúng 1 trận Champions League (gặp Atalanta, tháng 12/2024) trong tổng số 22 trận đã đá.

Tuy nhiên, Arbeloa vẫn “đóng đinh” vào lập luận này và không thừa nhận một khiếm khuyết có thể đụng trực diện đến mức độ cam kết của phòng thay đồ.

Đây là vấn đề mang tính sống còn từ tháng 8/2024, từng được Carlo Ancelotti thừa nhận mỗi trận. Ngay cả Xabi Alonso kín tiếng cũng phải nhắc tới, trước khi bị sa thải.

Real Madrid thiếu cường độ và luôn thua tranh chấp. Ảnh: EFE

Đêm đen ở Bồ Đào Nha cô đặc hầu như toàn bộ những thiếu hụt của Real Madrid. Trước hết là sự thiếu kết nối với trận đấu, và khi họ cố tăng tốc trong hiệp 2 thì lại lộ rõ sự bất lực trong việc tạo ra lối chơi và cơ hội.

Kể từ bàn rút ngắn 2-3 của Mbappe, Benfica còn dứt điểm trúng đích nhiều hơn Real Madrid (4 lần so với 3). Cả trận, đội bóng của Jose Mourinho sút trúng khung thành gấp đôi đối thủ Tây Ban Nha (12-6).

Thất bại 2-4 trước Mourinho giờ đây đẩy Arbeloa thẳng vào tâm điểm của cuộc khủng hoảng tại Real Madrid.

Ông sẽ phải có quyết định gì từ đây, đặc biệt liên quan đến “lỗ hổng” tồn tại một năm rưỡi qua và được chính nhiều thành viên trong phòng thay đồ thừa nhận. Đó là vấn đề ý chí, tinh thần.

3. Chỉ 15 ngày sau khi được đôn lên đội một, Arbeloa đã chứng kiến cú tụt năng lượng của các cầu thủ.

Những giải pháp cho việc tạo dựng bóng đá có vẻ khó xử lý trong ngắn hạn, vì nó liên quan nhiều hơn đến công tác hoạch định nhân sự của CLB. Một trong đó, Florentino Perez từ chối mua tiền vệ mới đủ khả năng lấp vào khoảng trống Toni Kroos.

Ngay sau trận thua Benfica, Arbeloa vẫn khăng khăng đứng ra làm “tấm khiên” để tiếp tục bảo vệ cầu thủ. Tuy nhiên, về mặt thái độ, ông tỏ ra khô khan và ít lời hơn, thậm chí có lúc còn cộc cằn trong một vài câu trả lời.

Trong khi tại Albacete, chỉ 2 ngày sau lễ ra mắt, Arbeloa nói khá dài và không né bất kỳ chủ đề nào, thì ở Lisbon ông lại khép kín hơn nhiều.

Arbeloa đối mặt vấn đề cũ tại Madrid. Ảnh: EFE

Điểm then chốt về cường độ còn đụng trực diện đến những điều Arbeloa từng tuyên bố là ông mong đợi ở các cầu thủ.

“Tôi muốn một đội bóng có khao khát, năng lượng, động lực, cá tính, bản lĩnh và tham vọng, một đội truyền được đam mê ngay từ phút đầu tiên, vượt lên trên những ý tưởng bóng đá mà chúng tôi sẽ dần xây dựng”, ông nói cách đây 10 ngày.

Trong lúc chờ những biện pháp của Arbeloa, điều chắc chắn là việc rơi xuống vòng play-off, có thể gặp Benfica hoặc Bodo/Glimt (bốc thăm lúc 18h00 hôm nay) khiến Real Madrid không thể có 5 tuần để chỉ tập trung vào La Liga.

Sự cố ngoài dự kiến này cũng tác động đến nhu cầu cải thiện thể lực, một trong những điểm Arbeloa nhắc đi nhắc lại, phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo.

Cuối tuần này (20h00 ngày 1/2), trong trận derby Madrid với Rayo Vallecano, rất có thể khán đài Bernabeu lại nổi cơn thịnh nộ.