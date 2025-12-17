Hơn một năm trước, khi thai mới hơn một tháng, chị H. vô tình phát hiện mắc suy thận độ 5. Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, các bác sĩ và gia đình khuyên chị đình chỉ thai. Thế nhưng, người phụ nữ trẻ đã chọn giữ con. “Biết sức khỏe mình yếu, có thể nguy hiểm cho cả mẹ và con nhưng tôi không đành lòng bỏ thai”, chị H. chia sẻ.

Quyết định ấy khiến thai kỳ của chị trở thành chuỗi ngày đầy thử thách. Vừa mang thai chị vừa phải chạy thận, lọc máu định kỳ, dùng thuốc điều trị và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Có thời điểm, chị bị tụt tử cung, buộc phải khâu để giữ thai. Có lúc, bác sĩ nghi ngờ thai nhi bất thường, chỉ định chọc ối. May mắn, em bé vẫn phát triển bình thường.

Sinh ra trong gia đình sớm thiếu vắng bóng cha, chị H. lớn lên trong vòng tay tảo tần của mẹ. Bà B. vừa là trụ cột kinh tế vừa là điểm tựa tinh thần giúp con gái vượt qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất của thai kỳ.

Sự sống hồi sinh từ những ca ghép thận. Ảnh: BVCC

Đến tuần thai thứ 36, chị H. phải mổ cấp cứu. Bé gái nặng 1,7kg cất tiếng khóc chào đời và được chuyển ngay vào khu chăm sóc sơ sinh. Nhưng với người mẹ trẻ, cuộc chiến chưa dừng lại. Sau sinh, thay vì được nghỉ ngơi chăm con, chị tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho chính mình với lịch chạy thận đều đặn ba lần mỗi tuần suốt 10 tháng.

Không thể cho con bú, không đủ sức bế con trọn vẹn trở thành nỗi day dứt lớn nhất của chị H. Khi sức khỏe ngày càng suy kiệt, ghép thận được xác định là con đường duy nhất với nữ bệnh nhân.

Tại buổi tư vấn ghép thận ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), bà B. đã chủ động xin hiến thận cho con. “Nhìn cháu còn quá nhỏ, tôi chỉ nghĩ làm sao để con gái mình sống khỏe, nuôi dạy cháu nên người. Không nghĩ đến sống chết gì cả”, bà B. nói.

Theo Thiếu tá, BSCKI Trần Hồng Xinh, ghép thận cùng huyết thống có nhiều lợi thế: Mức độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp, thời gian hồi phục nhanh. Đặc biệt, sự gắn kết gia đình giúp người bệnh có thêm niềm tin và động lực trong quá trình điều trị lâu dài.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẹ con hoàn toàn phù hợp. Tháng 8/2025, ca ghép thận được thực hiện thành công. Sau ghép, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định. Bà B. xuất viện sau một tuần, còn chị H. hồi phục nhanh, có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Bốn tháng sau ghép, những buổi tái khám lo âu đã nhường chỗ cho nụ cười nhẹ nhõm. Bé gái nay 13 tháng tuổi, lanh lợi, kháu khỉnh. Lần đầu tiên sau hơn một năm, chị H. có thể bế con bằng chính đôi tay khỏe mạnh của mình. “Mẹ như đã sinh tôi thêm một lần nữa”, chị nghẹn ngào nói.

Đại tá, BSCKII Ngô Quân Vũ - Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu trao đổi thêm, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào năm 2016, từ đó đến nay đơn vị đã thực hiện gần 600 ca ghép thận.

Tỷ lệ ghép tăng dần qua các năm, hiện trung bình mỗi năm ghép từ 120-140 ca, chủ yếu từ người cho sống. Ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả, chất lượng cao, chi phí thấp so với các phương pháp như chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng cho người suy thận mạn giai đoạn cuối.