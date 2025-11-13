Messi và cảm giác bị phản bội

Các hội viên Barcelona sẽ lại đi bỏ phiếu vào năm tới. Chưa có ngày cụ thể, nhưng Joan Laporta dường như đã bắt đầu chiến dịch tranh cử, dù ông cố tỏ ra thờ ơ.

“Bây giờ tôi chưa nghĩ đến bầu cử, mùa giải mới chỉ bắt đầu và Barca đang trong cuộc chiến khốc liệt. Tôi sẽ triệu tập bầu cử vào thời điểm thuận lợi nhất cho CLB. Giờ tôi chỉ muốn sống mọi thứ thật mãnh liệt. Tôi có cuộc đời đầy rock & roll”, ông nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Catalunya Radio.

Messi không đơn thuần trở về thăm sân Camp Nou. Ảnh: X/LeoMessi

Trong cuộc phỏng vấn, Laporta không thể tránh khỏi câu hỏi về chuyến thăm bất ngờ của Lionel Messi tới Camp Nou và dòng chia sẻ đầy ẩn ý của siêu sao người Argentina.

“Tôi muốn được chia tay như một cầu thủ, như cách mà tôi chưa từng có cơ hội làm...”, Messi chia sẻ.

Laporta bình thản: “Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi không hối hận”. Cuộc chia tay đầy chấn động diễn ra ngày 10/8/2021, chỉ vài tháng sau khi ông trở lại ghế chủ tịch.

Nhiệm kỳ thứ hai của Laporta tại Barcelona được xây dựng phần lớn nhờ vào hình ảnh Messi. Đội trưởng khi ấy mất hết niềm tin vào ban lãnh đạo của Josep Maria Bartomeu.

Anh thậm chí từng yêu cầu rời đi vào mùa hè 2020 bằng cách gửi bản fax nổi tiếng. Chiến dịch của Laporta từ đó khơi dậy trong anh tia hy vọng mới.

Laporta biết cách tận dụng điều đó: giữa chiến dịch tranh cử, ông ôm một ma-nơ-canh mặc áo số 10 và hứa sẽ giữ chân Messi chỉ bằng “một buổi tiệc nướng asado (nét văn hóa của Argentina và một số quốc gia Nam Mỹ - PV)”.

Về phần mình, Messi lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử chủ tịch CLB. Anh không nói rõ mình ủng hộ ứng viên nào, nhưng ai cũng hiểu.

Cho đến thời điểm ấy, giữa Laporta và Messi vẫn là tình cảm quen thuộc. Vấn đề chỉ nảy sinh khi Leo cảm thấy bị phản bội.

Hai ngày trước khi đặt bút ký bản hợp đồng mới đã được thống nhất, Laporta gọi cho Jorge Messi – cha và người đại diện của anh – để thông báo rằng việc gia hạn là không thể.

“Mọi thứ không diễn ra như chúng tôi mong muốn; mọi chuyện là như vậy. Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi không hối hận”, Laporta chỉ lặp lại như thế.

Đây không phải lần đầu Laporta nói về Messi kể từ mùa hè 2021, nhưng là lần đầu tiên ông thể hiện sự dứt khoát đến vậy.

Thách thức Laporta

Cuộc bầu cử sắp tới có khả năng trở thành “Laporta đối đầu Messi”, giống như ngày xưa từng có “Nunez đối đầu Johan Cruyff”.

“Barca ở trên tất cả mọi người và mọi thứ. Nếu bằng cách nào đó, buổi tri ân có thể hàn gắn những gì đã không được làm đúng đắn, thì điều đó sẽ thật tuyệt. Nhưng suy đoán về khả năng Messi trở lại thi đấu là không phù hợp”, ông giải thích.

Laporta tuyên bố không hối hận khi đẩy Messi khỏi Barca. Ảnh: EFE

Một ván cờ bầu cử mới bắt đầu vào tối Chủ nhật, khi Messi bất ngờ xuất hiện ở Camp Nou, rồi thách thức công khai Laporta vào sáng thứ Hai.

Messi viết trên Instagram: “Đêm qua, tôi trở lại nơi mà tôi luôn nhớ bằng cả tâm hồn. Nơi tôi từng hạnh phúc vô hạn, nơi các bạn khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể trở lại, không chỉ để nói lời chia tay như một cầu thủ, như điều tôi chưa từng được làm…”.

Laporta đáp lại: “Tôi không biết rằng cậu ấy sẽ đến, nhưng Camp Nou là nhà của cậu ấy. Khi được kể lại chuyện đó, tôi nghĩ đó chỉ là một hành động bộc phát dễ thương: cậu ấy ăn tối xong và muốn ghé qua cùng vài người bạn”.

“Thật công bằng khi Leo có được buổi tri ân đẹp nhất thế giới”, ông tiếp. “Khi sân hoàn thiện, sức chứa 105.000 khán giả, và chúng tôi rất muốn làm điều đó. Chúng tôi đang làm việc để CĐV được thấy thứ bóng đá hay nhất, sẽ dành cho Leo sự tri ân mà cậu ấy xứng đáng”.

Vẫn chưa rõ Messi muốn gì cho tương lai. Hiện tại, điều duy nhất anh nói là mong được trở lại Barcelona.

Ý định của Laporta thì đã quá rõ ràng. Để thắng cử, tốt hơn hết là phải giữ khoảng cách với Real Madrid. “Không thể gọi là ly hôn vì chúng tôi chưa từng kết hôn. Mối quan hệ không tốt vì họ đã tham gia vụ kiện Negreira (Barca bị tố cáo chi tiền trọng tài)”.

Lamine Yamal đang dần chinh phục các cules trên sân cỏ, trong khi Messi lại bắt đầu dò dẫm bước chân vào sân chơi quản lý thượng tầng ở Barcelona. Và đó chính là lãnh địa của Laporta.