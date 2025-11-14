Tuyển Anh duy trì thành tích hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026, với chiến thắng 2-0 trước Serbia nhờ công của Saka và Eze - trận thắng thứ 7 liên tiếp của thầy trò Thomas Tuchel.

Vị chiến lược gia người Đức có chia sẻ rằng, cách duy nhất để ông xây dựng một đội bóng có khả năng vô địch World Cup 2026 là đề nghị dàn sao tuyển Anh hãy “gạt cái tôi sang một bên”, nếu không có mặt trong đội hình xuất phát.

Thomas Tuchel đang nỗ lực xây dựng một tuyển Anh mạnh mẽ, với lợi ích tập thể trên hết, hướng đến World Cup 2026. Ảnh: Squawka

Ở trận Anh 2-0 Serbia vừa qua, Thomas Tuchel quyết định để Phil Foden và Jude Bellingham dự bị, nhưng bộ đôi này đã có những tác động tích cực khi vào sân trong hiệp 2, cho thấy sức mạnh chiều sâu đội hình mà ông có trong tay. Với Thomas Tuchel, bộ 3 Harry Kane, Foden và Bellingham không thể chơi trong cùng một hệ thống.

Thomas Tuchel nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự cạnh tranh ở các vị trí trong đội hình tuyển Anh và sao nào không được xếp đá chính thì vẫn vui vẻ chấp nhận, đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

“Vấn đề không phải là xây dựng đội hình 11 người, mà là xây dựng một tập thể đội bóng. Điều đó có nghĩa là đôi khi tất cả họ đều là những cầu thủ lớn ở CLB của mình, đều quen với việc được ra sân, nên việc họ thất vọng cũng là bình thường. Nhưng mọi người ủng hộ ý tưởng xây dựng một đội bóng thực thụ và đó là điều tuyển Anh muốn và cần.

Không còn cách nào khác, chỉ khi chúng tôi là một tập thể mạnh, biết gạt cái tôi sang một bên, bỏ lại nỗi thất vọng ở phía sau, rồi đóng góp hết mình và khiến HLV phải đau đầu không biết nên chọn ai cho trận đấu tiếp theo… Đó là cách duy nhất để tuyển Anh thành công. Tôi thích điều đó, vì nó như một lẽ tự nhiên với đội bóng này”.