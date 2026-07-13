Nhà đương kim vô địch Thế giới sẽ chạm trán đoàn quân HLV Thomas Tuchel tại Atlanta, với tấm vé vào chung kết gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Argentina giành quyền vào bán kết nhờ chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, đội chỉ còn chơi với 10 người, ít giờ sau khi tuyển Anh vượt qua Na Uy.

Đây cũng là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt với Messi, bởi suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, siêu sao 39 tuổi chưa từng đối đầu tuyển Anh ở cấp độ ĐTQG.

Messi cùng đồng đội tự tin sau chiến thắng Thụy Sĩ - Ảnh: Mirror

Chia sẻ trước trận thư hùng, Messi nói: "Những gì tôi biết và còn nhớ về trận Argentina vs Anh năm 1986 đều đến từ các đoạn video cùng hình ảnh mà người dân Argentina xem lại.

Nhưng tôi nghĩ tập thể này đã quen với việc đụng độ bất kỳ đối thủ nào. Dĩ nhiên, gặp tuyển Anh luôn rất đặc biệt, bởi họ là cường quốc bóng đá và gặp các đội bóng lớn luôn mang ý nghĩa riêng.

Trên phương diện cá nhân, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu tuyển Anh. Tôi đã gặp hầu hết các đội tuyển lớn, ngoại trừ họ, nên điều đó cũng khiến trận cầu càng đáng nhớ hơn.

Chúng tôi bước vào với đúng tâm thế một trận bán kết World Cup gặp một đội bóng mạnh, và sẽ chuẩn bị tốt nhất để tiếp tục tiến về phía trước."

Trên trang Instagram cá nhân, Messi cũng gửi thông điệp đầy quyết tâm: "Một lần nữa chúng tôi phải chiến đấu rất vất vả, nhưng đội bóng này không bao giờ ngừng tin tưởng. Argentina lại góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất thế giới. Tiến lên nào!"

Messi chia sẻ thêm với ESPN Argentina: "Thật tuyệt khi người dân Argentina cũng tận hưởng niềm vui với toàn đội. Đó là cách chúng tôi luôn sống cùng bóng đá.

Tập thể này khiến mọi người quen với việc tạo nên những điều không bình thường. Chẳng dễ gì sau khi trở thành nhà vô địch, giành mọi danh hiệu lớn rồi vẫn tiếp tục duy trì đẳng cấp, thêm một lần vào bán kết World Cup.

Chúng tôi phải tận hưởng từng khoảnh khắc. Giờ toàn đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực và chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết."