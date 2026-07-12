HLV Murat Yakin chỉ trích dữ dội điều luật mới, khiến Breel Embolo bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina.

Embolo phải nhận hai thẻ vàng, trong đó chiếc thẻ thứ hai đến từ một tình huống gây tranh cãi.

Cầu thủ Thụy Sĩ tức giận khi trọng tài đuổi Embolo ra khỏi sân - Ảnh: BR Football

Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng với Paredes sau pha va chạm với Embolo. Tuy nhiên, xem lại băng hình, VAR xác định không hề có tiếp xúc và cho rằng tiền đạo thuộc biên chế Rennes ăn vạ.

Theo quy định mới được FIFA áp dụng, trọng tài được tổ VAR yêu cầu ra xem lại tình huống và hủy thẻ dành cho Paredes, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai đối với Embolo.

Breel Embolo đã dính sẵn một thẻ vàng nên anh bị đuổi khỏi sân, khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người, thời điểm Thụy Sĩ vừa tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công Dan Ndoye.

Dù kiên cường kéo trận đấu vào hiệp phụ, Thụy Sĩ vẫn gục ngã trước các bàn thắng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez, qua đó nhìn Argentina giành vé vào bán kết.

Sau trận, HLV Yakin bức xúc: "Chẳng có lý do để rút thêm thẻ vàng cả. Đó chỉ là một pha bóng rất bình thường, trọng tài đáng lẽ nên để trận đấu tiếp diễn. Chúng tôi bị trừng phạt bởi một điều luật không thể chấp nhận."

Ông tiếp tục chỉ trích: "Tôi không thể hiểu nổi. VAR can thiệp theo cách hoàn toàn không cần thiết và điều đó khiến chúng tôi tổn thương vô cùng.

Đây là quy định chẳng liên quan gì đến bóng đá. Nó phá hỏng trận đấu của Thụy Sĩ. Chúng tôi buộc phải chấp nhận, nhưng thất bại theo cách này thực sự quá đau đớn."

Tiền vệ Remo Freuler cũng không giấu được sự phẫn nộ, gọi quyết định của trọng tài là "thảm họa".

"Tôi không hiểu vị trọng tài này đang làm gì ở đây. Tôi cũng không hiểu vì sao VAR lại can thiệp ở tình huống như vậy.

Trong trận có rất nhiều pha phạm lỗi khác, vậy tại sao họ không xem lại để rút thêm thẻ vàng? Tôi thực sự không hiểu. Làm sao VAR có thể thay đổi cả cục diện trận đấu chỉ vì một tình huống như thế?"

Embolo bật khóc lúc bị truất quyền thi đấu - Ảnh: BR Football

Pha bóng tranh cãi tiếp tục làm dấy lên những cáo buộc cho rằng, Argentina đang nhận được sự ưu ái từ các trọng tài FIFA.

Tuy nhiên, HLV Yakin từ chối khẳng định: "Tôi sẽ không nói Argentina được thiên vị. Nhưng bóng đá hôm nay không chiến thắng.

Chúng tôi bị loại vì một sai lầm của trọng tài. Trước giải đấu này tôi thậm chí còn không biết đến điều luật ấy. Đó chỉ là tình huống rất bình thường, nhưng VAR lại can thiệp dẫn đến thẻ vàng."

Chiến lược gia người Thụy Sĩ nhấn mạnh: "Đó là khoảnh khắc mang ý nghĩa quyết định và thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Việc VAR cùng trọng tài áp dụng điều luật như vậy là hoàn toàn không cần thiết.

Thật sự đau đớn. Chúng tôi đánh mất cơ hội vào bán kết, trong khi tôi tin rằng Thụy Sĩ xứng đáng có mặt ở đó."