‘Siêu nhân’ số 10 trở lại Camp Nou, nơi anh thuộc về và cũng ra đi trong nước mắt vào 2021! Điều đáng kể, Messi thăm lại “nhà” của mình một cách bí mật, được cho không ai trong CLB Barca biết cả.

Họ chỉ mắt tròn mắt dẹt, biết sự thật khi loạt ảnh đáng giá và đầy cảm xúc gợi nhớ ấy, được chính Messi đăng lên vào tối 10/11, theo giờ Hà Nội.

Messi khiến cả làng bóng nháo nhào với hình ảnh 'đột nhập' Camp Nou vào giữa đêm

Phía Barcelona sau đó lấy lại một trong những bức ảnh Leo đăng tải trên instagram, đăng kèm nội dung: CLB luôn chào đón Leo thăm nhà, như thể họ có được báo cáo việc ghé thăm của số 10 huyền thoại.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Messi do cùng tuyển Argentina ‘đóng quân’ ở Valencia nên đã nảy ý định ghé vào Camp Nou còn đang xây mới chưa xong, vào đêm Chủ nhật (9/11).

Một nhân viên an ninh bảo vệ sân hé lộ: “Trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu và đeo khẩu trang, đã xin vào thăm Camp Nou.

Ban đầu, tôi từ chối cho đến khi khi anh ấy tháo khẩu trang ra và đó chính là… Leo Messi! Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã phá luật và cho anh ấy vào”.

Hình ảnh Messi ở Camp Nou vào giữa đêm gây xúc động, với những ký ức ùa về với người hâm mộ với những năm tháng anh gắn bó và gặt hái vô số thành công ở đây. Ảnh: Insta L.M

Diario Sports bật mí thêm sự thật thú vị: người chụp loạt ảnh Messi thăm lại Camp Nou khiến cả làng bóng nháo nhào ấy là… “vệ sĩ’ De Paul.

Tiền vệ đàn em đang chung màu áo ở Inter Miami và cùng Messi hội quân tuyển Argentina, đã đồng hành cùng người đội trưởng mà anh luôn yêu quý và ngưỡng mộ.

"Vệ sĩ' De Paul là người đứng sau những bức ảnh của Messi trở lại Camp Nou. Ảnh: LĐBĐ Argentina

Trong loạt ảnh được Messi đăng tải (hiện có gần 20 triệu lượt ‘thích’ sau 15 tiếng), đi kèm đó người ta cũng thấy anh… nhắc nợ Chủ tịch Joan Laporta: một trận đấu chia tay Barca mà anh xứng đáng!

“Đêm qua, tôi trở lại nơi mà mình luôn nhung nhớ bằng cả trái tim. Là nơi tôi có biết bao niềm vui, nơi mọi người khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Tôi hi vọng một ngày nào đó mình có thể trở lại, không phải chỉ để nói lời chia tay, như một cầu thủ - điều tôi chưa có được”.