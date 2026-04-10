Mexico, nước láng giềng phía nam của Mỹ, hiện là khách hàng nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Washington. Nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Mỹ đang đáp ứng khoảng 3/4 nhu cầu của Mexico, trong khi sản lượng nội địa từ các mỏ truyền thống của Mexico đã giảm và không còn đáp ứng được nhu cầu của nước này.

Theo đài RT, Mexico đã phát tín hiệu về việc chuyển hướng sang khai thác khí đốt trong nước bằng phương pháp thủy lực khi giá năng lượng toàn cầu tăng vọt do chiến sự ở Trung Đông.

“Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ nhập khẩu ngày càng nhiều khí đốt tự nhiên. Các lựa chọn khác là khí đá phiến, khí đốt phi truyền thống … Nhập khẩu thì có vấn đề gì? Hãy nhìn xem nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chịu đựng như thế nào vì những gì đã xảy ra ở Iran”, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu.

Giá nhiên liệu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng 2 và các động thái đáp trả của Tehran đã dẫn đến những gián đoạn xung quanh eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua, khiến thị trường thế giới luôn trong tình trạng bất ổn.

Bà Sheinbaum để ngỏ khả năng hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mexico và Washington.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể ra lệnh tấn công các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico sau khi điều lực lượng đột kích, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Trump cũng cáo buộc các băng đảng ma túy đang kiểm soát Mexico, đồng thời đổ lỗi cho nước láng giềng góp phần thúc đẩy dòng chảy ma túy và người di cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Năm ngoái, ông Trump thậm chí đã đe dọa áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico dù sau đó mức thuế đã được giảm xuống thông qua các cuộc đàm phán.

Mexico khẳng định đã hợp tác trong các nỗ lực chống ma túy nhưng không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự của lực lượng nước ngoài nào. Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh bất kỳ hành động nào như vậy sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia.