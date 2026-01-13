Theo trang tin Euronews, Tổng thống Mexico Sheinbaum ngày 12/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Trump trong bối cảnh lãnh đạo Nhà Trắng liên tục cảnh báo về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy ở Mexico.

"Tôi đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp với Tổng thống Trump. Chúng tôi trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm hợp tác an ninh, giảm thiểu nạn buôn bán ma túy, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Tuy vậy, tôi đã từ chối các đề xuất hành động quân sự từ Tổng thống Trump và loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico", bà Sheinbaum nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Axios

Tổng thống Mexico nhấn mạnh bà sẽ yêu cầu một cuộc điện đàm khác nếu phía Mỹ đưa ra thông báo trái ngược về vấn đề này. Cũng theo bà Sheinbaum, lượng fentanyl tuồn vào Mỹ qua biên giới Mexico đã giảm 50% trong vòng một năm qua.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nói sơ qua về những gì đã xảy ra tại Venezuela. "Tổng thống Trump đã hỏi ý kiến của tôi về chiến dịch của Mỹ ở Caracas và tôi đã nói rõ rằng hiến pháp Mexico không đồng tình với hành động can thiệp. Chúng tôi không thảo luận về Cuba, nhưng Mexico sẵn sàng hỗ trợ việc liên lạc giữa Cuba và Mỹ nếu được yêu cầu", bà Sheinbaum nói thêm.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về việc triển khai quân đội tới Mexico để đối phó với các băng đảng ma túy.

"Chúng tôi đã triệt phá 97% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy và giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền... Các băng đảng đang điều hành Mexico. Thật sự rất, rất buồn khi phải chứng kiến những gì xảy ra với đất nước đó", ông Trump chia sẻ với hãng tin Fox hôm 8/1.