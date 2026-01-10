Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo các hãng tin RT và CNBC, ông Trump nhắc lại cảnh báo đối với Mexico sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong chiến dịch chớp nhoáng ngày 3/1. Chính phủ Mỹ cáo buộc ông Maduro liên quan tới buôn bán ma túy, song ông Maduro đã bác bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của kênh Fox News ngày 8/1, Tổng thống Trump buộc tội Mexico thúc đẩy dòng chảy ma túy và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, với nhiều người trong số đó bị ông coi là tội phạm bạo lực.

Người đứng đầu Mỹ nói: "Chúng tôi đã triệt phá 97% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy và giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền... Các băng đảng đang điều hành Mexico. Thật sự rất, rất buồn khi phải chứng kiến những gì xảy ra với đất nước đó".

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 9/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã giảm bớt mức độ nghiêm trọng trong những lời lẽ của ông Trump, cho rằng đó chỉ là “một phần trong phong cách giao tiếp của nhà lãnh đạo Mỹ”. Bà Sheinbaum tiết lộ đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mexico Juan Ramon de la Fuente trao đổi với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và “nếu cần thiết, trao đổi với ông Trump để tăng cường phối hợp”.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mexico đã lên án cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào Venezuela là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định khu vực”.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump với Fox News, Anna Kelly, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho hay: "Chính quyền đang tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe để khôi phục vị thế thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu, kiểm soát di cư và ngăn chặn buôn bán ma túy. Tổng thống có nhiều lựa chọn để tiếp tục bảo vệ đất nước chúng ta khỏi ma túy bất hợp pháp, thứ giết chết hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm".

Theo báo New York Time, Mỹ đã tiến hành 35 cuộc tấn công vào các tàu thuyền nghi chở ma túy ở biển Caribe, làm 115 người thiệt mạng.