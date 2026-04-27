Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng 44 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo điều tra, từ năm 2014 đến nay, cơ sở của đối tượng Phụng sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) chứa hàn the và “thủy tinh lỏng” - natri silicat với tổng sản lượng khoảng 2.800 tấn.

Đây không phải lần đầu lực lượng chức năng phát hiện việc sử dụng hóa chất công nghiệp trong chế biến thực phẩm.

Trước đó, vào tháng 1, Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây quy mô lớn chuyên sơ chế thịt ốc bằng natri silicat. Từ năm 2021, cơ sở này sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu trước khi đưa ra thị trường.

Những thông tin liên tiếp trên khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại về nguy cơ sức khỏe nếu từng sử dụng thực phẩm bị “tẩm” hóa chất.

Mì tươi được ướp thủy tinh lỏng. Ảnh: CACC

Theo ThS. Lưu Liên Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu VIAM (Viện Y học ứng dụng Việt Nam), natri silicat là hợp chất hóa học tạo từ natri, silic và oxy, tồn tại ở dạng bột hoặc dung dịch, hoàn toàn không được phép dùng trong thực phẩm.

Đây là hợp chất có tính kiềm mạnh, có khả năng gây kích ứng và ăn mòn mô. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, mắt hoặc đường hô hấp, chất này có thể gây rát, bỏng nhẹ đến tổn thương niêm mạc.

Nguy hiểm hơn, khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống, đặc biệt nếu tồn dư ở nồng độ cao hoặc sử dụng lặp lại, natri silicat có thể gây kích ứng, tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

“Cơ chế này tương tự bỏng hóa học mức độ nhẹ đến trung bình, có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa”, ThS. Hương phân tích.

Bổ sung thêm, PGS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) nhấn mạnh, hành vi sử dụng “thủy tinh lỏng” trong chế biến thực phẩm là vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm. Tác hại của hóa chất này không biểu hiện bằng triệu chứng thần kinh tức thời mà gây tổn thương ăn mòn trực tiếp.

Đáng lo ngại nhất là nguy cơ bỏng thực quản, dạ dày dẫn đến biến chứng xuất huyết. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau rát họng, nôn nhiều, đau ngực, khó nuốt. Trường hợp nặng có thể nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc phù nề đường thở gây khó thở.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguy cơ không chỉ dừng ở biểu hiện cấp tính. Việc tiếp xúc lâu dài với hóa chất không được phép trong thực phẩm có thể gây tích lũy độc tính, ảnh hưởng mạn tính đến sức khỏe, đặc biệt ở nhóm dễ tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý tiêu hóa.