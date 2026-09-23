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Trung Bộ có nơi mưa trên 250mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, ngày 23/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7-15h cùng ngày tại một số nơi vượt 60mm, như Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TPHCM) 89,2mm, An Nông (An Giang) 85,2mm.

Dự báo từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trung và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn, riêng miền Bắc mưa to cục bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Tại phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và giông tiếp diễn, lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Tại Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ, sau nhiều ngày nắng và nắng nóng, đêm 23/9 và ngày 24/9 xuất hiện mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Cũng thời điểm này, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trung thu 25/9, miền Bắc có nắng gián đoạn

Trong đêm 24/9 và ngày 25/9 (trung thu), vùng mưa lớn thu hẹp, dịch chuyển trọng tâm về khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Khu vực này có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cũng ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào, giông rải rác; ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ.

Đối với hai thành phố lớn, thời tiết có sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, Hà Nội ít mưa, nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30-32 độ, cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào, giông cục bộ. TPHCM, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với nhiệt độ dao động từ 27-29 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Từ đêm 25/9, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.