Chiều nay (10/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 10-12/10 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ 13-16/10, sẽ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.

Riêng khu vực Hà Nội, từ 10-12/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Từ 13-16/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ vẫn ở mức rất cao: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh không được chủ quan

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi Chủ tịch Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Thương và Cà Lồ.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 (Matmo), trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử.

Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 là 29,9m, vượt lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98m, vượt lịch sử năm 2024.

Xã Đa Phúc, Hà Nội huy động 34 ô tô các loại, 4 máy xúc, cùng các phương tiện xe máy, xe kéo, 60.000 bao tải, khoảng 3.000m³ đất, 30.000m² bạt các loại… phục vụ công tác phòng chống lụt. Ảnh chụp ngày 9/10: Phạm Hải

Sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 là 24,31m, vượt lịch sử năm 1986, tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,6m, vượt lịch sử năm 1986. Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 đo được là 9,75m, vượt lịch sử năm 2024.

Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn. Đó là các tuyến đê Chã, Hà Châu (Thái Nguyên), đê TP Thái Nguyên; đê tả, hữu Cầu, hữu Thương, đê tả Thương - Dương Đức, đê hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20km.

Lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm).

Do đó, để đảm bảo an toàn đê điều, lãnh đạo Bộ NN&MT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra.

Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh cần duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê.

“Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê”, công điện nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội gửi Bộ sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.