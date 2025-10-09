Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) cùng với các hình thái thời tiết cực đoan khác, miền Bắc sẽ có khoảng 3-4 ngày nắng, có thời điểm oi nóng. Mưa rào và giông chỉ xảy ra rải rác ở vài nơi.

Tuy nhiên, từ ngày 14/10, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, khiến mưa giông có thể xuất hiện trở lại.

Cụ thể, trong thời kỳ từ đêm 9-13/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ khoảng 14-16/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong khi đó, các khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa giông, cục bộ mưa rất to. Riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm.

Hà Nội khả năng đón 2 đợt không khí lạnh

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ vừa phát hành bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (từ đêm 9 đến 19/10/2025), với nhiều diễn biến đáng chú ý.

Thời tiết Hà Nội sắp đón 2 đợt không khí lạnh gây mưa giông. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Theo đó, trong giai đoạn từ đêm 9-13/10, hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến khu vực là rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động ổn định. Dưới ảnh hưởng của các hình thế này, thời tiết Hà Nội phổ biến ít mây, không mưa, ban ngày có nắng; gió đông nam cấp 2.

Từ ngày 14-16/10, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m ở phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết thủ đô lúc này nhiều mây, có mưa rào và giông, gió đông nam cấp 2-3.

Sau đó, ngày 17-18/10, hội tụ gió suy yếu, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Đáng chú ý, ngày 19/10, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, thời tiết nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Những ngày có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa giông bất chợt

Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ Lê Đình Quyết cũng cho biết, trong 24 giờ tới, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ; cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Ngoài ra, mực nước triều cường đang lên cao, ở mức xấp xỉ báo động 3, gây ngập nhiều nơi ở khu vực trũng thấp, ven sông. Thời gian triều lên vào lúc sáng sớm và chiều tối sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và các phương tiện tham gia giao thông.

Dự báo xa hơn, ông Quyết cho biết, từ 48 giờ đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ sẽ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và suy yếu, mờ dần vào khoảng ngày 14-15/10. Cùng thời điểm này, khoảng ngày 13-14/10, một đợt không khí lạnh được dự báo tăng cường yếu lệch đông.

Do đó, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, đêm có mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 16/10, mưa giông ở Nam Bộ xu hướng giảm, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.