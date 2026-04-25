Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (26-27/4, tức ngày 10-11/3 âm lịch), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Đáng lưu ý, từ ngày 27/4, khu vực sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/4, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 30-32 độ.

Ngày 10/3 Giỗ Tổ Hùng Vương, khu vực Việt Trì, Phú Thọ có nắng. Ảnh: Đức Hoàng

Đối với khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra lễ hội Đền Hùng, ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày chính lễ), thời tiết ban ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 23-31 độ; khả năng xuất hiện mưa giông vào chiều tối với xác suất 35%.

Sang ngày 27/4, khu vực này có lúc có mưa rào và giông với xác suất 70%, nhiệt độ dao động 24-32 độ.

Khu vực Trung Bộ ngày 26/4, chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đối với khu vực Nam Bộ, ngày 26-27/4, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 25- ngày 26/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.