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Theo dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay (4/6) các khối mây giông bắt đầu phát triển tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai (5/6), toàn bộ khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

Đáng chú ý, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa vượt ngưỡng 130mm, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Miền Bắc mưa xối xả trong một đêm giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo viên Hồng Vân đưa ra cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, với cường độ mưa lớn dồn dập (có nơi trên 100mm trong vòng 3 giờ), người dân cần chủ động đề phòng hiện tượng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nắng nóng tạm giảm 1 ngày rồi bùng phát trở lại

Dự báo viên Hồng Vân cho biết, thời gian mưa lớn ở trên được nhận định tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Sang đến ngày mai, mưa giảm nhanh về diện, chỉ còn xuất hiện vài nơi, trời chuyển nắng trở lại.

“Nhờ có đợt mưa này, tình trạng nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ tạm thời được gián đoạn trong ngày 5/6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống, dao động trong khoảng 32-35 độ, thời tiết dễ chịu hơn những ngày qua”, dự báo viên thông tin.

Cũng theo dự báo viên, trạng thái dịu mát này không kéo dài lâu. Dự báo từ ngày 6-7/6 (cuối tuần này), nắng nóng nhanh chóng gia tăng diện rộng trở lại tại Bắc Bộ, với nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt.