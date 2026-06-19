Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/6, rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và giông rải rác ở vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%; chiều tối và đêm vẫn có thể mưa giông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn giông.

Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nguyễn Huế

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố 35-37 độ; khu vực phía Tây và phía Nam 34-36 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 21-25/6, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến cường độ nắng nóng tại Hà Nội gia tăng.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ.

Cũng ngày 20/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tập trung nhiều hơn ở Nam Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.