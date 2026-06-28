Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Đáng lưu ý, từ đêm 28/6 đến sáng 30/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Thời tiết Hà Nội khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/6, có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng cao nhất 34 độ, trời khá oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí nóng. Ngày 28-29/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng dịu hơn, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.