Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động, ngày 26/6, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ mưa rất to, chấm dứt đợt nắng nóng như "đổ lửa".

Dự báo đêm 26 và sáng 27/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 120mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Miền Bắc mưa giông đến hết tháng 6. Ảnh: Hoàng Minh

Sau gần một tháng nắng nóng dữ dội, Thanh Hóa và Hà Tĩnh cũng bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác từ chiều tối và đêm 26/6, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

Những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng ngày 1/7, mưa ở Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, song chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng 27/6 có mưa rào và giông rải rác; trưa và chiều có lúc giảm mây, trời nắng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ.

Từ ngày 27-29/6, trạng thái thời tiết Hà Nội chủ yếu là mưa rào và giông về chiều tối và đêm; ngày nắng; nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Từ 30/6-1/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, Hà Nội ngày nắng, có ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 26/6 đến 6/7):

Từ đêm 26-28/6: Đêm 26/6 và sáng 27/6, Bắc Bộ tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to. Sang đêm 27/6 và ngày 28/6, mưa giảm cường độ, chỉ còn mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm 26/6 và ngày 27/6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rải rác hơn, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày, khu vực này vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa nắng nóng cục bộ.

Sang đêm 27/6 và ngày 28/6, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác về đêm, trong khi ban ngày toàn khu vực tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt.

Từ TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác hơn, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Mưa ở Bắc Bộ giảm dần từ đầu tháng 7

Theo nhận định thời tiết từ đêm 28/6 đến ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ trong hai ngày 28-29/6 tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, mưa chuyển sang dạng mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối 28-29/6 mưa rải rác hơn, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 29-30/6, nắng nóng tại khu vực này có khả năng dịu dần.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ ngày 30/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 29-30/6, cường độ nắng nóng ở phía Bắc khu vực này cũng có xu hướng dịu dần.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 30/6, mưa có xu hướng tăng lên thành mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân tại các khu vực có mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.