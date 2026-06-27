Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc, khiến toàn khu vực duy trì nhiều mây, có mưa diện rộng, tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to kèm giông.

Cụ thể, ngày và đêm nay (27/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng; trưa và chiều có lúc giảm mây, trời nắng; nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa mát đến hết tuần. Ảnh: Hoàng Minh

Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày và đêm nay cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh rất cao.

Trong khi đó, từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhưng xu hướng giảm nhẹ, với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Sang ngày 28/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Từ khoảng ngày 29-30/6, nắng nóng ở những khu vực này dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.