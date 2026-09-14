Hà Nội có thể mưa vượt 400mm trong hơn 2 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật tình hình mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất ngày 14/9/2026.

Theo đó, từ 7-16h cùng ngày, khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Hà Nội, phía Nam tỉnh Hòa Bình cũ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hồng Minh (Hưng Yên) 168mm, Khánh Trung (Ninh Bình) 152mm, Nghĩa Đàn (Nghệ An) 149mm và Định Hòa (Thanh Hóa) 148mm.

Hà Nội hứng đợt mưa lớn xối xả trong 2 ngày. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo, từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9, khu vực Bắc Ninh và Hòa Bình (cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai, thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái cũ, có lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Tại Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Tại Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đáng chú ý, từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, Hà Nội có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm; khu vực phía Nam thành phố có nơi trên 250mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 14/9 đến 16/9 tại Hà Nội có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ; nguy cơ ngập úng đô thị, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng. Từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần.

Dự báo mưa lớn chi tiết. Nguồn: NCHMF

Nhiều sông có khả năng xuất hiện lũ, cảnh báo sạt lở đất

Các sông từ Quảng Trị đến Huế đang xuống, trong khi sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dưới báo động 1. Từ ngày 14-16/9, một số sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ, có nơi vượt báo động 2.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, đồng thời đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.