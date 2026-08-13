Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đang trải qua đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong ngày 12/8, có nơi trên 38 độ như trạm: Lạc Sơn (Phú Thọ) 38.3 độ, Láng (Hà Nội) 38.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38.8 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo, ngày 13/8, Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc còn nắng nóng kéo dài đến ngày 15/8. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) vẫn có nắng nóng, tuy cường độ dịu bớt so với trước đó, nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/8, duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 36-38 độ; phía Bắc, phía Nam và phía Tây 35-37 độ.

Ngày 14/8, khu vực trung tâm tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ; các khu vực còn lại 35-37 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao trên 35 độ phổ biến từ 12-17h.

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối 13/8, khả năng xảy ra mưa giông tại thủ đô Hà Nội là có, nhưng không cao, nhưng chiều và tối 14/8, nguy cơ xuất hiện mưa giông được dự báo ở mức rất cao.

Trong khi đó, ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đáng lưu ý, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 1-3 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 13/8 có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông (mưa tập trung ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ); riêng chiều tối 14/8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 13/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.