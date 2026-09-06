21h15 ngày 6/9, sân Mestalla:

“Real Madrid đã chơi tốt. Họ đã có những cơ hội. Đó là bóng đá, và điều đó có thể xảy ra”, Hansi Flick trả lời khi được hỏi về việc Real Madrid thua Betis ở trận đá sớm vòng 4 La Liga.

Chiến lược gia người Đức đã dành thời gian theo dõi đối thủ của mình, đội có khởi đầu tốt cùng Jose Mourinho trước khi bị chặn lại ở Sevilla, trận đấu mà Kylian Mbappe gây thất vọng.

Barca hướng đến thành tích toàn thắng. Ảnh: FCB

Dù vậy, điều Flick quan tâm hơn là Barcelona. Ông gửi thông điệp cho toàn đội và ban huấn luyện: “Hãy tập trung vào chính mình, vào lối chơi của chúng ta”.

Barca bước vào trận vòng 4 La Liga gặp Valencia với cơ hội trở thành CLB duy nhất kéo dài thành tích toàn thắng.

Nếu có trở ngại với Barca, thì đó là điều kiện thời tiết. Trận đấu diễn ra lúc 16h15 (giờ địa phương), với nhiệt độ được dự báo rất cao và nóng gắt.

“Thi đấu vào đầu giờ chiều rất khó khăn, nhưng chúng tôi không viện cớ. Thi đấu ở đó, tại Mestalla, không dễ dàng”, Hansi Flick chia sẻ.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiến thắng không phải lúc nào cũng dễ dàng”.

Barca đón Gavi trở lại sau chấn thương, trong khi tân binh Gabriel Jesus cũng được đưa vào danh sách đăng ký cho chuyến đi đến Valencia.

“Cậu ấy sẽ đá vài phút”, Flick xác nhận. Sau khi chuyển đến từ Arsenal, Gabriel Jesus tập luyện cùng đội và không có bất kỳ vấn đề gì về mặt thể lực.

Trường hợp duy nhất còn hoài nghi là Lamine Yamal, người vừa được bầu vào nhóm các đội trưởng của Barca.

Hôm thứ Bảy, Yamal có dấu hiệu bị đau và buộc phải tập riêng. “Lamine đau nhẹ và tốt hơn hết là nên tập luyện với cường độ thấp hơn. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh cho trận đấu tới”, Flick cho biết.

Gabriel Jesus dự kiến sẽ có số phút thi đấu ở Mestalla. Ảnh: FCB

Dù vậy, Flick xác nhận ông sẽ nói chuyện trực tiếp với Lamine Yamal để hiểu rõ cảm giác của anh, trước khi quyết định có đưa vào đội hình chính hay không.

Giữa tuần sau, Barca tiếp Feyenoord ở lượt mở màn Champions League (23h45 ngày 9/9). Vì vậy, Flick sẽ không mạo hiểm và có thể thực hiện xoay vòng nhân sự.

Valencia khởi đầu mùa giải không thực sự tốt, với chỉ 1 điểm sau 3 vòng đấu, chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Nhân sự Valencia thiếu trước hụt sau. Đây là cơ hội để đội trưởng Raphinha tiếp tục bùng nổ ở vai trò “số 9” và giúp Barca vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga.

Lực lượng:

Valencia: Sergi Canos, Sadiq, Guido Rodriguez, Rioja, Diego Lopez, De Haas, Copete chấn thương.

Barca: De Jong, Bisiwu, Bardghji chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Valencia (3-5-2): Dimitrievski; Diakhaby, Tarrega, Martinez; Maffeo, Guerra, Urgrinic, Pepelu, Gaya; Sato, Danjuma.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Xavi Espart; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Adeyemi; Raphinha.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.