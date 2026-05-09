Bảo đảm an ninh mạng là điều kiện nền tảng để người dân được tiếp cận thông tin một cách an toàn, tin cậy và bình đẳng trên môi trường số. Cũng vì thế, việc đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng cũng đồng nghĩa với đầu tư cho hiệu quả truyền thông, cho giảm nghèo thông tin và cho sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được tăng tốc, không gian mạng đã trở thành môi trường trọng yếu gắn liền với hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đời sống xã hội. Song song với đó, các phương thức tấn công mạng của tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi và có tổ chức.

Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực điều tra số, chủ động phát hiện, truy vết, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Và cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” được Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an) tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ trong các lĩnh vực điều tra số, khai thác nguồn tin mở, giám định kỹ thuật số và phân tích dữ liệu.

Qua các tình huống mô phỏng sát thực tiễn, cuộc thi góp phần nâng cao năng lực điều tra số, khai thác nguồn tin mở, giám định kỹ thuật số và tư duy phân tích tổng hợp cho cán bộ, chiến sĩ.

Gồm 4 vòng thi, cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” mang thông điệp “Nối liền mảnh ghép - Tái hiện hành tung”, được xây dựng theo mô hình huấn luyện mới, mô phỏng các tình huống điều tra số sát thực tế. Qua các tình huống, các cán bộ, chiến sĩ không những củng cố kiến thức kỹ thuật, mà còn rèn luyện tư duy điều tra, khả năng phân tích, xử lý và liên kết thông tin trong môi trường số.

Phát biểu khai mạc vòng 1 cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” diễn ra ngày 8/5 tại Hà Nội, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang tư duy làm chủ không gian số; từ phản ứng bị động sang chủ động phát hiện, truy vết, phân tích, dự báo và ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cũng cho biết thêm: Cuộc thi là bước thử nghiệm có ý nghĩa chiến lược trong đổi mới tư duy huấn luyện, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thích ứng với yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi tái hiện toàn bộ quá trình truy vết tội phạm trên không gian mạng. Các đội thi phải tiếp cận vụ việc như một vụ án thực tế: Thu thập dữ liệu, phân tích dấu vết số, xác minh thông tin, liên kết các mảnh ghép rời rạc và từng bước tái hiện hành vi, phương thức hoạt động của đối tượng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục A05 phát biểu khai mạc vòng đầu tiên cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng", có chủ đề “Nối liền mảnh ghép - Tái hiện hành tung”.

Trong quá trình tranh tài, 14 đội thi vòng 1 đã vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong thu thập, phân tích dữ liệu, khai thác nguồn tin mở, giám định kỹ thuật số và liên kết các dấu vết trên không gian mạng.

Không khí thi đấu diễn ra nghiêm túc, tập trung, cam go và quyết liệt. Các đội liên tục bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng, đặc biệt là cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu giữa nhóm top 1 và top 2. Từng điểm số, từng manh mối được giải mã đều có thể làm thay đổi cục diện cuộc thi. Ở những phút cuối, không khí thi đấu càng trở nên kịch tính khi các đội dồn toàn lực xử lý các thử thách còn lại, quyết tâm bứt phá để giành thứ hạng cao nhất.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội thi đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khả năng phối hợp nhóm tốt và tư duy xử lý tình huống linh hoạt. Nhiều đội có phương pháp tiếp cận bài bản, khai thác hiệu quả các dữ liệu được cung cấp, qua đó cho thấy năng lực phân tích, truy vết và tổng hợp thông tin trong môi trường số ngày càng được nâng cao.

Kết thúc vòng thi đầu tiên, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Giải Nhất thuộc về đội Cyb3r_Gu4rdians, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Đây cũng là đội thi duy nhất có thí sinh nữ tham gia, thể hiện tinh thần bản lĩnh, sáng tạo và khả năng làm chủ kỹ năng điều tra số trong môi trường thi đấu thực chiến.

Giải Nhì được trao cho đội The Wings of Seagulls, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng. Giải Ba thuộc về đội Aegis IV, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ban Tổ chức cũng trao giải Khuyến khích cho đội r00t_m4st3r, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, ghi nhận nỗ lực, tinh thần học hỏi, quyết tâm rèn luyện và khả năng vận dụng kiến thức nghiệp vụ của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi.