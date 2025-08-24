Kết quả bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

23/08

18:00

SHB Đà Nẵng 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

23/08

18:00

Ninh Bình 4-0 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

23/08

18:00

SLNA 2-1 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5, My TV, TV360, SCTV

23/08

18:00

Hải Phòng 3-1 PVF-CAND

FPT Play

23/08

19:15

Hà Nội 0-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

23/08

18:30

Manchester City 0-2 Tottenham

K+ SPORT 1

23/08

21:00

Bournemouth 1-0 Wolverhampton

K+ SPORT 2

Brentford 1-0 Aston Villa

K+ SPORT 1

Burnley 2-0 Sunderland

K+ACTION

23/08

23:30

Arsenal 5-0 Leeds

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

23/08

22:00

Mallorca 1-1 Celta Vigo

SCTV 15

24/08

00:30

Atletico Madrid 1-1 Elche

SCTV 15

24/08

02:30

Levante 2-3 Barcelona

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

23/08

23:30

Genoa 0-0 Lecce

ON SPORTS +

Sassuolo 0-2 Napoli

ON FOOTBALL

24/08

01:45

AC Milan 1-2 Cremonese

ON FOOTBALL

Roma 1-0 Bologna

ON SPORTS +

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

23/08

20:30

E.Frankfurt 4-1 Werder Bremen

TV 360

Freiburg 1-3 Augsburg

TV 360

Heidenheim 1-3 Wolfsburg

TV 360

Leverkusen 1-2 Hoffenheim

TV 360

Union Berlin 2-1 Stuttgart

TV 360

23/08

23:30

St. Pauli 3-3 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

23/08

22:00

Marseille 5-2 Paris FC

ON SPORTS NEWS

24/08

00:00

Nice 3-1 Auxerre

ON SPORTS NEWS

24/08

02:05

Lyon 3-0 Metz

ON SPORTS NEWS

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – CHUNG KẾT

23/08

19:00

Al Nassr 2-2 Al Ahli (pen 3-5)

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan