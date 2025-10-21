Ngày 21/10, Bộ KH&CN tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 với chủ đề: “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”.

Chủ đề thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ và khát vọng của toàn dân tộc - đưa công nghệ số trở thành động lực chủ đạo của phát triển, để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Mọi người dân phải được phục vụ trên nền tảng số

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Chúng ta có thể tự hào khi Việt Nam đã vươn lên nhóm quốc gia có tốc độ phát triển chính phủ số và kinh tế số nhanh hàng đầu khu vực. Nhận thức xã hội đã thay đổi rõ rệt; thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện; hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ; năng lực viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn thông tin được nâng tầm đáng kể”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải chuyển từ “nhận thức” sang “năng lực”, từ “số hóa” sang “tạo giá trị số”, biến quyết tâm thành hành động, biến hành động thành kết quả thực chất.

Theo thống kê, 80% dịch vụ công đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, kinh tế số chiếm gần 20% GDP, hàng trăm nghìn cán bộ, công chức đã được bồi dưỡng kỹ năng số, và mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng đã phủ khắp cả nước.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” trên hành trình chuyển đổi số: nhiều cơ chế, chính sách chưa theo kịp sự phát triển nhanh của công nghệ; dữ liệu số còn phân tán, chia cắt; việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế; nhân lực số vẫn thiếu và yếu; và ở không ít nơi, chuyển đổi số còn mang tính phong trào, hình thức.

Chính phủ đặt mục tiêu trong giai đoạn tới, chuyển đổi số trở thành nền tảng chủ đạo của tăng trưởng kinh tế, là động lực của đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Mỗi cán bộ, công chức và người dân đều phải trở thành “công dân số” - biết sử dụng, khai thác và sáng tạo giá trị trên không gian số.

Đến năm 2026, 100% người trưởng thành sẽ có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản dịch vụ công. Đây không chỉ là chỉ tiêu về công nghệ mà còn là cam kết của Chính phủ về quyền tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong kỷ nguyên số.

“Mọi người dân phải được phục vụ trên nền tảng số; mọi giao dịch với Nhà nước phải đơn giản, nhanh chóng, minh bạch và thân thiện. Mọi dịch vụ công phải đến tận tay người dân, không phân biệt vùng miền hay điều kiện sống,” Phó Thủ tướng khẳng định.

Khi công nghệ mang lại hạnh phúc cho người dân

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho rằng, sau 5 năm triển khai, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khởi động và bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn: “Từ những bỡ ngỡ ban đầu, thông qua Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số đã lan tỏa mạnh mẽ, đi vào mọi mặt cuộc sống của người dân - từ ứng dụng VNeID, những cuộc gọi Zalo, đến các dịch vụ công trực tuyến ban đầu”.

Hiệu quả của chuyển đổi số thể hiện rõ: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019; xếp hạng Chính phủ số của Việt Nam tăng 15 bậc theo đánh giá của Liên Hợp Quốc so với năm 2022.

Các nền tảng trọng yếu như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CSDL đất đai, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống họp trực tuyến Chính phủ đã hình thành và phát huy hiệu quả, tạo nền móng cho một hệ sinh thái số toàn diện.

Theo Thứ trưởng, 5 năm tới (2026–2030) sẽ là giai đoạn chuyển đổi số ở mức độ sâu hơn, với trọng tâm tạo ra giá trị kinh tế – xã hội cụ thể.

“Chúng ta chuyển đổi số không phải để có phong trào, mà để mang lại tăng trưởng cao, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân. Khi các động lực truyền thống như lao động giá rẻ hay tài nguyên đến hạn, chuyển đổi số chính là động lực mới cho tăng trưởng… Hiệu quả của chuyển đổi số sẽ được đo bằng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, năng suất và sức cạnh tranh quốc gia”, ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho rằng, chuyển đổi số không phải để có phong trào, mà để mang lại tăng trưởng cao, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân cũng nêu rõ một yếu tố cốt lõi: người dân chỉ thực sự tham gia vào chuyển đổi số khi họ thấy thuận lợi, an toàn và được bảo vệ. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng không gian mạng lành mạnh, văn minh, nơi mỗi công dân được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước rủi ro an ninh mạng, đồng thời được thụ hưởng hệ sinh thái số phong phú, bổ ích.

“Văn hóa số, đạo đức số phải được đề cao. ‘Lấy con người làm trung tâm’ phải là nguyên tắc xuyên suốt khi kiến tạo xã hội số, từ thiết kế chính sách đến triển khai kỹ thuật. Chỉ khi chuyển đổi số gắn liền với đời sống, giải quyết được những nỗi đau của người dân và đem lại hạnh phúc cho nhân dân, khi đó chuyển đổi số mới thật sự đi vào lòng người, trở thành phong trào toàn dân,” ông Quân nói.

Bộ KH&CN đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên phong trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia.

Tại sự kiện, Bộ KH&CN đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên phong trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia - những đơn vị, địa phương và con người đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt.

Danh sách bao gồm: UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Huế, xã Phượng Dực (Hà Nội), phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen (Tuyên Quang) và ông Lê Công Thành (Hà Nội).

Cùng với đó, Bộ KH&CN công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.