Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) mới đây chia sẻ một ca bệnh đáng tiếc trên mạng xã hội. Theo đó, bệnh nhân là người không hút thuốc, không uống rượu, ăn nhạt, mỗi ngày chạy bộ 5km. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe định kỳ lại cho thấy chức năng thận của ông suy giảm rõ rệt, kèm theo tình trạng lão hóa hệ tim mạch.

Cụ thể, chỉ số lọc cầu thận của người đàn ông chỉ đạt 58, tương đương với mức suy thận độ nhẹ đến trung bình. Khi xem kết quả, bác sĩ cho biết “tuổi thận” và tình trạng mạch máu của bệnh nhân như một người 80 tuổi. Thông tin này khiến bệnh nhân hoang mang, bởi ông tin rằng lối sống của mình đủ lành mạnh để tránh các bệnh mạn tính. Trước đó, ông cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và khát nước nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu cảnh báo.

Sử dụng các loại nước chấm nhiều không tốt cho sức khoe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Sau khi khai thác kỹ thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy điểm bất thường nằm ở việc bệnh nhân đặc biệt yêu thích các loại nước chấm. Dù ăn lẩu, gà luộc hay rau luộc, ông đều không thể thiếu một đĩa nước chấm, thường là sa tế trộn với xì dầu sệt, và xem đó là “mỹ vị nhân gian”.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh nhân đã tránh được lượng muối “nhìn thấy” trong quá trình nấu ăn nhưng lại vô tình nạp vào cơ thể một lượng lớn natri, phốt pho, fructose và các chất phụ gia thông qua nước chấm và gia vị chế biến sẵn. Những thành phần này âm thầm gây hại cho mạch máu và thận, tích tụ trong hệ tuần hoàn, lâu ngày làm tổn thương cầu thận và đẩy nhanh quá trình lão hóa mạch máu.

Bác sĩ cho rằng chính thói quen “ăn gì cũng phải chấm” là nguyên nhân khiến sức khỏe của bệnh nhân báo động đỏ, dù bề ngoài ông vẫn duy trì lối sống lành mạnh. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân quyết định loại bỏ hoàn toàn các loại nước chấm khỏi chế độ ăn. Sáu tháng sau, tình trạng mệt mỏi và khát nước của người bệnh giảm rõ rệt, chỉ số chức năng thận cải thiện thêm 10 điểm.

Theo bác sĩ Hồng, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến như nước sốt cô đặc, gia vị pha sẵn hay bột nêm càng cao thì nguy cơ tử vong càng tăng. Cứ tăng 10% mức tiêu thụ các sản phẩm này, nguy cơ tử vong tăng khoảng 12%.

Mối nguy lớn nhất của nước chấm và gia vị công nghiệp nằm ở hàm lượng phốt pho cao và fructose ẩn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể con người hấp thu gần như hoàn toàn phốt pho từ thực phẩm chế biến, làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu và tạo gánh nặng cho thận. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến tổn thương thận và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, ngay cả ở những người vẫn duy trì thói quen ăn nhạt và sinh hoạt điều độ.