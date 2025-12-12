Theo Straits Times, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 11/12 đã ca ngợi việc quân đội nước này hỗ trợ Nga trong chiến dịch ở Kursk tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

"Việc triển khai quân đội ở nước ngoài đã chứng minh uy tín của Triều Tiên, thể hiện được sức mạnh của một lực lượng bách chiến bách thắng, và là người bảo vệ chân chính của công lý quốc tế", ông Kim cho biết.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh, việc quân đội tham gia hoạt động ở Nga được coi là một trong những thành tựu lớn của Triều Tiên trong năm qua. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định rằng chính sách hiện đại hóa năng lực quốc phòng của Bình Nhưỡng đã giải quyết được nhiều vấn đề an ninh một cách hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Chính sách quốc phòng của chúng ta đang tiến triển đúng hướng, đảm bảo được lợi ích của đất nước trước những thay đổi địa chính trị và công nghệ toàn cầu", ông Kim nói.

Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở vùng Kursk của Nga. Theo ước tính của Hàn Quốc, đã có 600 binh lính Triều Tiên thiệt mạng khi chiến đấu ở Nga và hơn 4.000 người khác bị thương. Trong buổi tưởng niệm hồi tháng 8 năm nay, ông Kim Jong Un đã gọi binh lính làm nhiệm vụ ở Nga là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã cảm ơn Bình Nhưỡng vì đã hỗ trợ trong việc đẩy lùi đối thủ ở Kursk, trong khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đánh giá cao sự chuyên nghiệp của quân nhân Triều Tiên.