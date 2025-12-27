Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/12 trích dẫn thông điệp chúc mừng năm mới của ông Kim gửi tới Tổng thống Nga Putin cho biết năm 2025 là một năm có ý nghĩa khi “cả hai nước đã viết nên một cuốn tiểu sử vĩ đại về liên minh, thông qua sự hỗ trợ nhau toàn diện và sự khích lệ không vụ lợi”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Tôi nghĩ liên minh Triều Tiên - Nga ngày nay là một tài sản chung quý giá cần được gìn giữ mãi mãi, không chỉ ở thời đại hiện tại mà còn cho cả những thế hệ tương lai. Mối quan hệ giữa hai nước đã được củng cố hơn nữa thành một liên minh chân thành nhất khi cùng chung dòng máu và chung một chiến tuyến”, trích đoạn thông điệp, ám chỉ việc Bình Nhưỡng triển khai binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine thời gian qua.

Ông Kim sau đó khẳng định ở thời điểm hiện tại, không ai có thể phá vỡ mối quan hệ và sự đoàn kết giữa nhân dân Triều Tiên - Nga, vốn được xây dựng trên ý chí chính trị mạnh mẽ và mục tiêu chung mà hai bên theo đuổi.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Putin hôm 18/12 đã gửi thiệp mừng năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong đó, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai, Moscow và Bình Nhưỡng sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, liên minh trên mọi phương diện và tiến hành hợp tác mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.