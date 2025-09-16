Barca vừa có chiến thắng hoành tráng 6-0 trước Valencia ở vòng 4 La Liga, với Fermin Lopez, Robert Lewandowski và Raphinha, mỗi người lập 1 cúp đúp.

Trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, Hansi Flick lệnh các học trò phải trở lại với quỹ đạo chiến thắng, không để Real Madrid đang dẫn đầu tạo thêm khoảng cách.

Hansi Flick phạt Raphinha vì vi phạm giờ giấc. Ảnh: EFE

Tuy đội hình thiếu vắng ngọc quý Lamine Yamal (do bị đau trong khi làm nhiệm vụ với tuyển Tây Ban Nha) nhưng thuyền trưởng Hansi Flick vẫn thẳng tay trừng phạt Raphia – để anh dự bị, vì đã đến muộn trong buổi tập khởi động.

MB cho hay, Chủ tịch Joan Laporta đã hết sức sửng sốt khi nhìn vào đội hình xuất phát Barca đấu Valencia, nhưng đã gật gù sau đó, bởi kết quả mỹ mãn đội mang lại.

Raphinha được vào sân trong hiệp 2 và lên tiếng bằng một cú đúp cho Barca. Dĩ nhiên là Hansi Flick biết rõ vai trò của ngôi sao Brazil, nhưng thông điệp của ông là rõ ràng: không có ưu ái ngoại lệ cho bất cứ ai. Vi phạm kỷ luật giờ giấc trong đội là bị phạt!

Không chỉ vậy, qua chiến thắng 6-0 của Barca, nhà cầm quân người Đức còn nghiêm khắc uốn nắn Lamine Yamal. Theo nguồn trên, Hansi Flick đã nói với cầu thủ này: “Tôi đã cảnh báo cậu rồi, đội bóng mới là người giành chiến thắng”.

Ông cũng nghiêm khắc cảnh báo Lamine Yamal, không có chỗ cho cái tôi, đội bóng Barca luôn là trên hết, chỉ có sức mạnh tập thể mới mang lại chiến thắng. Ảnh: Barca Blaugranes

Hansi Flick hiểu rõ, Barca cần Lamine Yamal để chinh phục mọi danh hiệu, nhưng ông cũng muốn học trò biết được, bản thân sẽ chẳng là gì, nếu không có đội bóng, hỗ trợ từ các đồng đội. Và thực tế, Barca vẫn thắng rất to, ngay cả khi vắng anh.

Trong mắt Hansi Flick, Lamine Yamal là viên ngọc quý nhất của Barca, có thể làm được những điều kỳ diệu. Dù vậy, vị thuyền trưởng muốn học trò giữ đôi chân trên mặt đất, thay vì bị cuốn theo sự ca tụng quá mức từ truyền thông. Sự tự tin thái quá của sao trẻ này có thể gây phản ứng ngược.

Trận đấu tiếp theo của Barca là chuyến làm khách đến Anh, gặp chủ nhà Newcastle ở vòng bảng Champions League, lúc 2h ngày 19/9.