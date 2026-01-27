Nhiệt độ ở Moscow. Ảnh: Izvestia

Hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Leus, một chuyên gia hàng đầu ở Trung tâm Khí tượng Phobos cho biết vào đêm 25/1, rạng sáng 26/1, trạm khí tượng chính của Moscow đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là -18,5 độ C. Con số này thấp hơn 1,1 độ C so với kỷ lục được thiết lập vào ngày 24/1.

Theo ông Leus, ở vùng ngoại ô, Moscow thời tiết còn lạnh hơn với nhiệt độ không khí giảm xuống -27,6°C. Chuyên gia khí tượng này nói thêm, vùng Moscow đã chứng kiến ​​đợt rét đậm nhất vào đêm 25/1. Lúc đó, nhiệt độ thấp nhất trong khu vực được ghi nhận tại thị trấn Cherusti ở mức -28,6°C và thành phố Lukhovitsy ở mức -28,7°C.

Ông Leus dự báo: "Đợt rét đậm nhất ở khu vực thủ đô có lẽ đã qua. Tối nay, không khí ấm hơn sẽ tràn vào, mang theo tuyết, với nhiệt độ thấp khoảng -10 độ C đến -12 độ C. Nhiệt độ sẽ gần mức bình thường trong ba ngày tới".

Moscow chìm trong giá buốt. Ảnh: Izvestia

