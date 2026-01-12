Video: FSB

Theo đài RT, vụ tấn công dự kiến nhằm vào một trong 3 cây cầu đường sắt ở trung tâm giao thông chủ chốt Chusovoy ở vùng Perm, cách thủ đô Moscow của Nga 1.250km về phía đông.

FSB cho hay, các đặc vụ Ukraine đã lừa người cộng tác chuyển khoảng 4.400USD vào các tài khoản mà họ kiểm soát, sau đó thuyết phục nhân vật trên rằng việc thử nghiệm khả năng chống khủng bố sẽ giúp thu hồi số tiền trên.

Vào thời điểm lực lượng an ninh Nga đột kích nhà của nghi phạm, người này đã tự chế tạo được 10kg thuốc nổ và có các thành phần khác để sản xuất bom. Theo FSB, nghi phạm trong độ tuổi 50, có thể đối mặt với án tù chung thân vì âm mưu khủng bố.

Nhà máy điện Novocherkassk của Nga. Ảnh: Militarnyi

Trong khi đó, vào đêm 11/1, rạng sáng 12/1, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công Nhà máy điện Novocherkassk ở vùng Rostov của Nga.

Hãng tin độc lập Astra cho biết, nhà máy điện Novocherkassk (GRES) là một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở miền nam nước Nga. Cơ sở này bao gồm một số tổ máy phát điện và chủ yếu hoạt động bằng than, với khí đốt tự nhiên được sử dụng làm nhiên liệu dự phòng.

Các nhà điều tra Nga cáo buộc Ukraine đứng sau một số âm mưu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các vụ đánh bom 2 cây cầu hồi năm ngoái. Một trong những vụ tấn công đó đã gây ra vụ trật bánh tàu chở khách thảm khốc ở vùng Bryansk, khiến người lái tàu và 6 hành khách thiệt mạng, đồng thời làm hơn 100 người bị thương.