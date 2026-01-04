Báo Pravda trích dẫn thông cáo đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine ngày 4/1 cho biết, các cá nhân và doanh nghiệp bị chính quyền Kiev áp lệnh trừng phạt lần này "đã phục vụ đơn đặt hàng quốc phòng và các hoạt động trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga”.

Một cơ sở thuộc Tập đoàn chế tạo máy bay không người lái (UAV) ZALA của Nga. Ảnh: Pravda

“Các đối tượng bị áp lệnh trừng phạt bao gồm những tập đoàn sản xuất và cung cấp sản phẩm trong nhiều lĩnh vực như thông tin liên lạc quân sự, tác chiến điện tử và vi điện tử cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng hay nhiều cơ quan an ninh của Nga. Lệnh trừng phạt cũng áp dụng với các tập đoàn công nghiệp trong các mảng hóa chất, khai thác luyện kim, nhiên liệu và năng lượng của Nga”, thông cáo nêu rõ.

Chính quyền Kiev sau đó khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để “đồng bộ hóa biện pháp trừng phạt Moscow”.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên.

Nga bắn rơi hàng trăm UAV xâm nhập không phận

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 3/1, rạng sáng 4/1, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 130 UAV xâm nhập không phận nước này, trong đó ít nhất 11 chiếc bị bắn rơi phía trên vùng Moscow.

Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo của quân Nga thống kê: “Trong khoảng thời gian từ 23h30 đêm 3/1 đến 7h sáng 4/1, các đơn vị phòng không đã phá hủy 90 UAV. Trong đó, 37 chiếc bị bắn hạ tại tỉnh Bryansk, 22 chiếc ở tỉnh Kursk và 11 chiếc ở khu vực Moscow… Từ 7h đến 9h sáng 4/1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy thêm 42 UAV nữa”.

Theo báo Pravda, các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào rạng sáng 4/1 đã khiến 2 sân bay Vnukovo và Zhukovsky ở ngoại vi thủ đô Moscow của Nga phải đóng cửa và hàng chục chuyến bay phải hoãn giờ khởi hành.