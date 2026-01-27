Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng về việc EU thông qua đạo luật yêu cầu toàn bộ các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ năm 2027.

"Động thái này chỉ khiến EU phụ thuộc nhiều hơn vào một nhà cung cấp khác... Thời gian sẽ trả lời. Tuy vậy, chắc chắn rằng EU đã từ bỏ quyền tự do của chính mình", bà Zakharova cho biết.

Bình luận của quan chức ngoại giao Nga ám chỉ tới phát biểu của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos vào tuần trước. Khi đó, ông De Wever đã chỉ trích kế hoạch giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, EU đã chính thức phê duyệt lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho các nước thành viên liên minh kể từ ngày 1/1/2027, đồng thời cấm khí đốt vận chuyển qua đường ống từ ngày 30/9/2027. Lệnh cấm bắt đầu được triển khai sau 6 tuần kể từ khi quy định có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định, đạo luật của EU được thiết kế để thông qua bằng đa số, cho phép khối vượt qua sự phản đối của một số nước thành viên như Hungary và Slovakia, những quốc gia vẫn phụ thuộc rất lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Cùng ngày 26/1, Hungary và Slovakia đã lên kế hoạch khởi kiện EU về các đạo luật cấm nhập khẩu nhiên liệu từ xứ sở bạch dương, với lý do các biện pháp này làm phương hại đến lợi ích quốc gia của họ.

"Hungary sẽ tiến hành thủ tục pháp lý tại Tòa án Công lý EU nhằm buộc liên minh hủy bỏ quyết định. Những lệnh cấm này đã sử dụng một thủ thuật để né tránh yêu cầu đồng thuận tuyệt đối", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Slovakia cũng thông báo sẽ kháng cáo quyết định lên Tòa án Công lý EU. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar nhấn mạnh EU cần bảo đảm một quá trình chuyển đổi "công bằng, thực tế và bền vững về mặt xã hội cho tất cả các quốc gia thành viên", không thể tự ý áp đặt chính sách phớt lờ hoàn cảnh cụ thể của các thành viên.