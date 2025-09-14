Theo Times of Israel, tờ Washington Post (WP) ngày 13/9 đã trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Israel tiết lộ về những bất đồng trong nội bộ Tel Aviv xung quanh cuộc tấn công nhắm vào các lãnh đạo chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar.

"Lực lượng tình báo Mossad đã từ chối thực hiện một cuộc tấn công trên bộ tại Doha, buộc Israel phải sử dụng biện pháp không kích. Chiến dịch không kích hiện được đánh giá là không hiệu quả, khi không thể bắn hạ bất kỳ nhân vật quan trọng nào của Hamas", một quan chức Israel cho biết.

Nguồn tin của WP nhấn mạnh, chính phủ Israel đã bị chia rẽ nghiêm trọng về vụ tấn công, bởi cách thức và thời điểm của một hành động như vậy đều là không phù hợp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

"Có nhiều ý kiến cho rằng một cuộc tấn công ở Qatar sẽ phá hỏng mọi khả năng đàm phán trả tự do cho các con tin ở Gaza. Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh quốc gia Tzachi Hanegbi là những người phản đối. Trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và quyền Giám đốc Shin Bet ủng hộ việc tấn công giới chức Hamas", một quan chức Israel khác nói.

Theo hãng thông tấn Channel 12, ông Nitzan Alon, người đứng đầu các cuộc đàm phán về con tin, không được mời tham dự cuộc thảo luận về chiến dịch ở Qatar. Bên cạnh đó, Mossad cho rằng, việc thực hiện một hành động quân sự ở Qatar sẽ làm tổn hại tới quan hệ giữa cơ quan tình báo này và Doha.

Thông thường, cơ quan an ninh Shin Bet là bên đảm nhận việc giữ gìn an ninh trong nước, còn Mossad xử lý các hoạt động ở nước ngoài. Tuy vậy, cuộc không kích của Israel tại Doha lại do không quân phối hợp với Shin Bet thực hiện, được giám sát từ một trung tâm chỉ huy của cơ quan này.

"Lực lượng Mossad đã thực hiện vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran năm ngoái. Chúng ta có thể loại bỏ các quan chức Hamas còn lại trong 2-3 năm tới và Mossad biết cách làm điều này. Tại sao lại phải tấn công vào thời điểm này ở Qatar?", nguồn tin của WP bày tỏ.