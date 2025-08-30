Hoạt động ngoại khóa đặc biệt này được Ban giám hiệu Trường THPT Thuận Hóa (thuộc Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế) thực hiện vào ngày 27 và 29/8.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Dương Đức Giáp, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hoá cho hay, đây là một trong những hoạt động tại tuần sinh hoạt công dân đầu năm của học sinh. “Thông thường mọi năm, trường tổ chức cho các em sinh hoạt tại trường. Nhưng năm nay, nhân dịp cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng tôi muốn các em hiểu hơn về những thời kỳ lịch sử của đất nước nên đã tổ chức hoạt động này”, ông Giáp nói.

Nói về lý do chọn “Mưa đỏ”, ông Giáp cho hay, đây là bộ phim lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tái hiện chân thực và xúc động cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Theo ông Giáp, hình ảnh những chiến sĩ tuổi đôi mươi sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong phim đã khiến nhiều học sinh rơi nước mắt.

Học sinh Trường THPT Thuận Hoá háo hức tại buổi xem phim miễn phí do trường tổ chức. Ảnh: NVCC.

Với học sinh Trường THPT Thuận Hóa, ông Giáp cho hay, buổi xem phim giúp các em thấy rõ hơn lý tưởng tuổi trẻ, niềm tin và tình yêu đất nước. Các em sẽ càng thấm thía hơn rằng: được sống trong hòa bình là sự may mắn lớn lao, nhưng giữ gìn và vun đắp cho hòa bình mới chính là trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.

Điều ông Giáp cùng các thầy cô nhà trường vui nhất là sau buổi chiếu, học sinh cảm nhận rõ hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước. Nhiều em đã rơi nước mắt, xúc động và thấm thía hơn về giá trị của hòa bình và tự do hôm nay.

Để hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy và trò Trường THPT Thuận Hóa cũng đã cùng nhau dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác - Người cha già kính yêu, vị lãnh tụ tài ba của dân tộc; cùng nghe kể những câu chuyện lịch sử hào hùng...

Theo ông Giáp, những hoạt động tri ân như dâng hoa tưởng niệm và xem phim lịch sử không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, tinh thần biết ơn và ý chí phấn đấu. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn việc cần trân trọng giá trị hòa bình hôm nay và sống xứng đáng với sự hy sinh của lớp người đi trước.

“Hôm nay, thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, được đến lớp trong tiếng trống trường ngân vang, được vui đùa dưới tán cây xanh mát và viết nên tương lai của mình trong vòng tay chở che của cha mẹ, thầy cô. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng niềm hạnh phúc giản dị ấy là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi xuân của biết bao thế hệ đi trước đã ngã xuống.

Hòa bình mà ta đang có hôm nay chính là món quà được gieo bằng máu, bằng mồ hôi, bằng khát vọng sống và tuổi xuân của biết bao người đi trước. Sống trong hòa bình, vì thế, không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự biết ơn và tinh thần trách nhiệm để mỗi bạn trẻ biết sống đẹp, sống xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha ông”, ông Giáp chia sẻ.