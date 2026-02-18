Nguồn Centre Devils cho hay, lãnh đạo MU sẽ duyệt chi 200 triệu bảng cho chuyển nhượng hè này, nếu Carrick cùng các học trò giành vé dự Cúp C1 mùa sau.

MU được cho sẵn sàng chi 100 triệu euro để kéo Gordon về Old Trafford. Ảnh: Transfer News Live

Với 4 chiến thắng liên tiếp, cùng trận hòa (1-1) gần nhất trước West Ham, MU do Carrick chỉ huy đang chiếm giữ vị trí thứ 4 trong BXH Ngoại hạng Anh, sau 26 vòng đấu.

Điều đó có nghĩa, khả năng ‘Quỷ đỏ’ có mặt ở sân chơi Champions League ngày càng trở nên khả thi hơn.

Theo báo chí Anh, nếu đạt được mục tiêu trên, Sir Jim Ratcliffe và INEOS sẽ chi mạnh tay – 200 triệu bảng, để tăng cường đội hình MU ở chuyển nhượng hè 2026, cho chiến dịch tiếp theo.

Các vị trí cần bổ sung, những cái tên đã được đội ngũ tuyển dụng của MU đưa vào danh sách rút gọn, trong đó Fichajes (Tây Ban Nha) nhắc đến Anthony Gordon (Newcastle) như một mục tiêu mà đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi đậm.

Theo nguồn này, MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị 100 triệu euro cho Gordon, kèm theo một hợp đồng hấp dẫn để thuyết phục cầu thủ chạy cánh này rời Newcastle.

MU hiện đang thực hiện các cuộc đàm phán với người đại diện của tài năng 18 tuổi, Mateus Mane. Ảnh: Transfer News Live

Liên quan đến mua sắm, Centre Devils cập nhật thêm tình hình: MU đã thực hiện các cuộc đàm phán bước đầu với người đại diện của ‘thần đồng’ 18 tuổi, Mateus Mane, về một vụ chuyển nhượng tiềm năng với mức giá có thể lên tới 50 triệu bảng (57 triệu euro).

Đội ngũ tuyển dụng MU rất ấn tượng với Mane nên quyết định đẩy nhanh đàm phán, hòng có thể chiến thắng trước các đối thủ khác như Liverpool, để sở hữu tài năng này.

Matheus Mane là cầu thủ đa năng, có thể chơi mọi vị trí trên hàng công, hoặc ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Sao trẻ khiến tuyển trạch viên MU cực ‘mê’ khả năng rê bóng xuất sắc và những pha đột phá trực diện.

Wolves gần như chắc chắn xuống hạng mùa này (đang xếp cuối bảng chỉ với 9 điểm sau 26 trận), nên khả năng buộc phải bán đi những cầu thủ chủ chốt cũng như khó có thể giữ chân họ và Mateus Mane nằm trong số đó.