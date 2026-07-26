PSG quyết tâm chiêu mộ Rodri, trong bối cảnh tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và nhiều ông lớn bóng đá châu Âu.

Sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup và khi hợp đồng với Man City chỉ còn 1 năm, Rodri trở thành một trong những cơ hội hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng.

PSG có tham vọng mua Rodri. Ảnh: SEFutbol

Đội bóng của Chủ tịch Nasser Al Khelaifi đang theo dõi sát tình hình của cựu tiền vệ Atletico Madrid, đặc biệt khi khả năng anh rời Manchester ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Vừa bước sang tuổi 30, Rodri được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án đầy tham vọng mà HLV Luis Enrique đang xây dựng tại PSG.

Tuyến giữa chính là nền tảng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành liên tiếp 2 chức vô địch Champions League. Bộ ba Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những thành công ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Nếu bổ sung thêm Rodri, PSG tin rằng họ sẽ sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới với một đẳng cấp vượt trội.

Trong khi đó, Rodri vẫn chưa chấp nhận các đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man City. Anh đã từ chối hai lời đề nghị và quyết định dành thêm thời gian để cân nhắc tương lai.

Tiền vệ sinh ra tại Madrid từng xác định World Cup 2026 là cột mốc để đưa ra quyết định về sự nghiệp. Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Rodri hiện có đủ cơ sở để xem xét nghiêm túc những lời mời hấp dẫn.

Trong số đó, đề nghị từ PSG được đánh giá là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất. Đội bóng nước Pháp tin rằng nếu có Rodri trong đội hình, họ sẽ còn trở nên khó bị đánh bại hơn cả hiện tại.