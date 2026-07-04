Summerville đã ghi 5 bàn tại Premier League mùa trước. Anh cũng vừa gây ấn tượng mạnh trong màu áo Hà Lan tại World Cup 2026.

Dù "Cơn lốc màu da cam" dừng bước trước Maroc ở vòng 1/16 sau loạt sút luân lưu, Summerville vẫn nâng tầm giá trị của mình với 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo).

Màn trình diễn xuất sắc đó đủ sức thuyết phục MU chính thức khởi động vụ chuyển nhượng.

Summervill nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: SunSport

Theo tờ Daily Mail, lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với West Ham, nhằm tìm hiểu mức phí cần thiết để đưa Summerville về Old Trafford.

Tuy nhiên, thương vụ nhiều khả năng chỉ được xúc tiến nếu MU bán đứt Marcus Rashford. Tương lai tiền đạo người Anh là yếu tố then chốt quyết định khả năng chiêu mộ Summerville.

Việc phải xuống hạng khiến vị thế đàm phán của West Ham suy giảm, nhưng đội bóng thành London vẫn yêu cầu khoản phí ít nhất 50 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Hà Lan.

"Búa tạ" vừa thu về tới 85 triệu bảng khi bán Mateus Fernandes cho Tottenham - đội bóng vượt mặt chính MU bằng lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Sau khi để vuột mất Mateus Fernandes, Quỷ đỏ đang tích cực tìm kiếm tiền vệ trung tâm mới, vị trí ưu tiên hàng đầu của HLV Carrick trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Một mục tiêu khác nằm trong tầm ngắm là Alex Scott. Tuy nhiên, Bournemouth sẽ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn thương lượn nếu nhận được lời đề nghị có giá trị lớn dành cho tiền vệ 22 tuổi.