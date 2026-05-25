“Đúng vậy, Anthony Gordon sẽ rời Newcastle. Trong trường hợp này, tôi chắc chắn 100%. Kế hoạch là anh ấy sẽ ra đi để tìm kiếm một thử thách mới. Newcastle đã biết về quyết định này”, Fabrizio Romano khẳng định.

Trên kênh YouTube của mình, chuyên gia chuyển nhượng người Italia xác nhận Anthony Gordon sẽ đổi bến đỗ vào mùa hè năm sau.

Barca và Bayern cùng tranh Gordon. Ảnh: NUFC

Về điểm đến tiềm năng, Fabrizio Romano không muốn khẳng định quá chắc chắn, và cho biết hiện có nhiều đội bóng đang theo đuổi anh.

Trong số đó có Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya sẽ phải rất vất vả nếu muốn chiêu mộ tuyển thủ Anh.

“Vì vậy, Gordon sẽ ra đi. Anh được Barcelona đánh giá rất cao”, chuyên gia nhấn mạnh.

Fabrizio Romano giải thích: “Những gì tôi có thể nói là các giám đốc tại Camp Nou thực sự, thực sự rất thích Gordon, và cuối cùng đây cũng là cầu thủ được Hansi Flick chấp thuận. Vì thế, sự quan tâm từ Barcelona là có thật.

Nhưng về mặt tài chính, thương vụ này chỉ khả thi nếu mức giá ban đầu được giảm xuống. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Ngoài ra, Romano cũng nhắc đến sự quan tâm ngày càng lớn từ Bayern Munich cùng một số CLB khác tại Premier League.

“Có sự quan tâm từ Bayern. CLB Munich cũng muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh cho đội hình và chắc chắn họ đã có những liên hệ ban đầu với Gordon, vì vậy anh có thể là một trong những ứng viên.

Hãy xem liệu có CLB Premier League nào khác xuất hiện hay không. Theo những gì tôi được biết, Liverpool hiện không tham gia cuộc đua giành Gordon, nhưng có thể sẽ còn thêm những đội bóng khác”.

Cầu thủ 25 tuổi từng chơi cho các đội trẻ của Liverpool trước khi bắt đầu hành trình dài tại đối thủ cùng thành phố và cũng là kình địch truyền kiếp, Everton.

Trong màu áo The Toffees (có thời gian cho mượn ở Preston North End), cầu thủ sinh năm 2001 có tổng cộng 78 trận chính thức trước khi chuyển tới Newcastle, nơi anh thực sự nâng tầm danh tiếng cũng như giá trị chuyển nhượng của mình – hiện được định giá khoảng 90 triệu euro.